Šok v prvom kole, Odermatt po páde nedokončil svoju jazdu. Žampovci do 2. kola nepostúpili

Stefan Brennsteiner.
Stefan Brennsteiner. (Autor: TASR/AP)
28. nov 2025 o 18:33
Druhé kolo je na programe o 21:00 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain

Obrovský slalom mužov - 1. kolo:

1.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

1:13,27 min

2.

Zan Kranjec

Slovinsko

+0,26 s

2.

Thomas Tumler

Švajčiarsko

+0,48 s

Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner sa usadil na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Copper Mountain.


V americkom stredisku predviedol so štartovým číslom 1 dynamickú jazdu a vypracoval si 26-stotinový náskok pred Slovincom Žanom Kranjecom.

Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Tretí Švajčiar Thomas Tumler zaostal o 48 stotín. Tumlerov krajan Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Nenadviaže tak na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene.

VIDEO: Pád Marca Odermatta

Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).

dnes 18:33
dnes 18:33
