Šok v prvom kole, Odermatt po páde nedokončil svoju jazdu. Žampovci do 2. kola nepostúpili

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain
Obrovský slalom mužov - 1. kolo:
1.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
1:13,27 min
2.
Zan Kranjec
Slovinsko
+0,26 s
2.
Thomas Tumler
Švajčiarsko
+0,48 s
Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner sa usadil na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Copper Mountain.
V americkom stredisku predviedol so štartovým číslom 1 dynamickú jazdu a vypracoval si 26-stotinový náskok pred Slovincom Žanom Kranjecom.
Tretí Švajčiar Thomas Tumler zaostal o 48 stotín. Tumlerov krajan Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Nenadviaže tak na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene.
VIDEO: Pád Marca Odermatta
Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).