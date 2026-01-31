Zázrak sa nestal. Vonnová vynechá posledné preteky pred olympijskými hrami

Hviezdna lyžiarka Lindsey Vonnová po zranení ľavého kolena v piatkovom zjazde vynechá posledné preteky pred olympijskými hrami, dnešné super-G v Crans Montane.
Mala štartovať s číslom 15 hneď po Ester Ledeckej. Štyridsaťdvaročná Američanka na instagrame tiež napísala, že týždeň pred ZOH robí, čo môže.
"Bohužiaľ, dnes nebudem môcť pretekať," uviedla Vonnová. Už v piatok ubezpečila, že jej olympijský sen neskončil, čo dnes potvrdil tréner americkej favoritky Chris Knight pre agentúru AP. Podľa neho sa pripravuje na Cortinu ako zvyčajne.
Vonnová sa vrátila predvlani po takmer šesťročnej pauze s titánovou náhradou časti pravého kolenného kĺbu a počas tejto zimy mala skvelé výsledky. Vyhrala dva zjazdy a spolu so superobrovským slalomom len raz z ôsmich pretekov SP nevybojovala medailovú priečku.
Dnešné super-G v Crans Montane má štart o 11.00 h. Na ZOH v Cortine d'Ampezzo by mal byť prvým závodom Vonnovej zjazd 8. februára. Potom má Vonnová v pláne aj superobrovský slalom. Pod piatimi kruhmi získala v zjazde vo Vancouveri 2010 zlato a dva bronzy.