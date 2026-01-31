ONLINE: Super-G žien v Crans Montane dnes, Svetový pohár LIVE (sobota)

ONLINE: Super-G žien dnes v Crans Montane.
ONLINE: Super-G žien dnes v Crans Montane. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|31. jan 2026 o 08:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo super-G žien vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračujú vo švajčiarskom stredisku Crans Montana pretekmi v super-G žien.

Organizátori včera preteky v zjazde predčasne ukončili po ťažkých pádoch troch pretekárok.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Super-G žien (Crans Montana 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
31.01.2026 o 11:00
SuperG žien, Crans Montana
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je švajčiarska Crans Montana.

Predošlé Super G vyhrala Emma Aicherová pred Lindsey Vonnovou a Ester Ledeckou. Pred 2 rokmi sa tu z víťazstva v Super G tešila Stephanie Venierová, no tá už medzičasom ukončila svoju kariéru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Super-G žien v Crans Montane dnes, Svetový pohár LIVE (sobota)
dnes 08:00
