Vonnová si poranila koleno, ale svojho sna sa nevzdáva. Pozdravila aj zranenú Nórku

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa prostredníctvom sociálnych sietí prvýkrát prihovorila fanúšikom od jej piatkového pádu v Crans Montane.
Vo švajčiarskom stredisku nepríjemne spadla už v úvode zjazdu a zastavili ju až ochranné siete, z ktorých jej pomohli dostať sa organizátori popri trati.
Po chvíli sa 41-ročná Američanka postavila na nohy a pomaly, respektíve s dvoma malými prestávkami, zlyžovala až do cieľa. Ľavú nohu sa snažila čo najmenej zaťažovať a jej tvár krivila bolestivá grimasa.
V cieli sa objala s priebežnou líderkou Jacqueline Wilesovou, no preteky boli napokon zrušené, keďže predtým spadli na nebezpečnej trati aj Rakúšanka Nina Ortliebová a tiež Marte Monsenová z Nórska.
VIDEO: Pád nielen Lindsey Vonnovej v zjazde v Crans Montane 2026
"Pri páde som si poranila ľavé koleno. Situáciu konzultujem so svojimi lekármi, tímom a podstúpim ďalšie vyšetrenia," uviedla Vonnová v príspevku.
"Je to veľmi náročné týždeň pred olympiádou, ale ak je niečo, čo viem robiť, tak je to vrátiť sa. Môj olympijský sen sa týmto neskončil.
Ďakujem za všetku lásku, podporu a tiež všetkým zdravotníkom, ktorí mi dnes pomohli. Som vďačná za všetku neuveriteľnú pomoc, ktorú som dostala.
Viac informácií poskytnem, keď ich budem mať. Pozdravujem tiež Marte, ktorá dnes tiež utrpela vážnu nehodu a zranenie," dodala Vonnová.
Kým Nina Ortliebová spadla v rovnakej časti ako Američanka, Marte Monsenová nezvládla záverečnú časť trate a tiež skončila v ochranných sieťach.
Navyše, pri páde stratila prilbu, čo následne spôsobilo krvavé zranenia na jej tvári. Zo zjazdovky ju napokon museli odniesť na nosidlách.