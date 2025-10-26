Žampa sa posunul po prvom kole. Úvodný slalom ovládol fenomenálny Švajčiar

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky 1.+2. kola - obrovský slalom mužov v Söldene:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:56,03 m
2.
Marco Schwarz
Rakúsko
+ 0,24 s
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,27 s
4.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,39 s
5.
Thibaut Favrot
Francúzsko
+ 0,63 s
6.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,69 s
7.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,71 s
8.
Alex Vinatzer
Taliansko
+ 1,02 s
9.
Zan Kranjec
Slovinsko
+ 1,05 s
10.
Flavio Vitale
Francúzsko
+ 1,08 s
28.
Andreas Žampa
Slovensko
+ 3,09 s
SÖLDEN. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral obrovský slalom svetového pohára v rakúskom Söldene.
V úvodných pretekoch novej sezóny triumfoval s náskokom 24 stotín pred domácim Marcom Schwarzom, tretí skončil Nór Atle Lie McGrath (+0,27).
Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 28. miesto so stratou 3,09 s na obhajcu veľkého glóbusu a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal tri body. Jeho brat Adam Žampa nedokončil prvé kolo.
Odermatt sa po prvom kole usadil na čele o jedinú stotinu pred Schwarzom. V druhom predviedol dynamickú jazdu a slávil 46. triumf v SP, 27. v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.
„Lepší začiatok sezóny som si ani nemohol želať. V lete som na sebe tvrdo pracoval, no nikdy neviete, ako to vypáli v úvodných pretekoch sezóny.
Posledné dva obráky v minulom ročníku mi nevyšli podľa predstáv. Teší ma, že som sa opäť vrátil na víťaznú vlnu," uviedol Odermatt v cieľových priestoroch.
Andreas Žampa sa vydal na trať úvodného kola s vysokým štartovým číslom 45 a podarilo sa mu prebojovať medzi elitnú 30-ku.
Na Odermatta stratil 2,40 s a zaradil sa na 29. priečku, V druhom kole, ktoré sa pre husté sneženie začalo s hodinovým oneskorením, išiel aktívne a polepšil si o jednu pozíciu.
V SP bodoval ôsmykrát v kariére, jeho maximom zostávajú 18. miesta z klasických obrovských slalomov v švajčiarskom Adelbodene a talianskej Alta Badie.
Celkové poradie
Po 1 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
100 b
2.
Marco Schwarz
Rakúsko
80 b
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
60 b
4.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
50 b
5.
Thibaut Favrot
Francúzsko
45 b
6.
Raphael Haaser
Rakúsko
40 b
7.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
36 b
8.
Alex Vinatzer
Taliansko
32 b
9.
Zan Kranjec
Slovinsko
29 b
10.
Flavio Vitale
Francúzsko
26 b
28.
Andreas Žampa
Slovensko
3 b
Poradie disciplíny obrovský slalom
Po 1 z 9 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
100 b
2.
Marco Schwarz
Rakúsko
80 b
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
60 b
4.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
50 b
5.
Thibaut Favrot
Francúzsko
45 b
6.
Raphael Haaser
Rakúsko
40 b
7.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
36 b
8.
Alex Vinatzer
Taliansko
32 b
9.
Zan Kranjec
Slovinsko
29 b
10.
Flavio Vitale
Francúzsko
26 b
28.
Andreas Žampa
Slovensko
3 b