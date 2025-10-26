Žampa sa posunul po prvom kole. Úvodný slalom ovládol fenomenálny Švajčiar

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|26. okt 2025 o 14:42
Andreas Žampa získal prvé body do celkového poradia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky 1.+2. kola - obrovský slalom mužov v Söldene:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:56,03 m

2.

Marco Schwarz

Rakúsko

+ 0,24 s

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,27 s

4.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,39 s

5.

Thibaut Favrot

Francúzsko

+ 0,63 s

6.

Raphael Haaser

Rakúsko

+ 0,69 s

7.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,71 s

8.

Alex Vinatzer

Taliansko

+ 1,02 s

9.

Zan Kranjec

Slovinsko

+ 1,05 s

10.

Flavio Vitale

Francúzsko

+ 1,08 s

28.

Andreas Žampa

Slovensko

+ 3,09 s

SÖLDEN. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral obrovský slalom svetového pohára v rakúskom Söldene.

V úvodných pretekoch novej sezóny triumfoval s náskokom 24 stotín pred domácim Marcom Schwarzom, tretí skončil Nór Atle Lie McGrath (+0,27).

Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 28. miesto so stratou 3,09 s na obhajcu veľkého glóbusu a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal tri body. Jeho brat Adam Žampa nedokončil prvé kolo.

Odermatt sa po prvom kole usadil na čele o jedinú stotinu pred Schwarzom. V druhom predviedol dynamickú jazdu a slávil 46. triumf v SP, 27. v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

„Lepší začiatok sezóny som si ani nemohol želať. V lete som na sebe tvrdo pracoval, no nikdy neviete, ako to vypáli v úvodných pretekoch sezóny.

Posledné dva obráky v minulom ročníku mi nevyšli podľa predstáv. Teší ma, že som sa opäť vrátil na víťaznú vlnu," uviedol Odermatt v cieľových priestoroch.

Andreas Žampa sa vydal na trať úvodného kola s vysokým štartovým číslom 45 a podarilo sa mu prebojovať medzi elitnú 30-ku.

Na Odermatta stratil 2,40 s a zaradil sa na 29. priečku, V druhom kole, ktoré sa pre husté sneženie začalo s hodinovým oneskorením, išiel aktívne a polepšil si o jednu pozíciu.

V SP bodoval ôsmykrát v kariére, jeho maximom zostávajú 18. miesta z klasických obrovských slalomov v švajčiarskom Adelbodene a talianskej Alta Badie.

Celkové poradie

Po 1 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

100 b

2.

Marco Schwarz

Rakúsko

80 b

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

60 b

4.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

50 b

5.

Thibaut Favrot

Francúzsko

45 b

6.

Raphael Haaser

Rakúsko

40 b

7.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

36 b

8.

Alex Vinatzer

Taliansko

32 b

9.

Zan Kranjec

Slovinsko

29 b

10.

Flavio Vitale

Francúzsko

26 b

28.

Andreas Žampa

Slovensko

3 b

Poradie disciplíny obrovský slalom

Po 1 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

100 b

2.

Marco Schwarz

Rakúsko

80 b

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

60 b

4.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

50 b

5.

Thibaut Favrot

Francúzsko

45 b

6.

Raphael Haaser

Rakúsko

40 b

7.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

36 b

8.

Alex Vinatzer

Taliansko

32 b

9.

Zan Kranjec

Slovinsko

29 b

10.

Flavio Vitale

Francúzsko

26 b

28.

Andreas Žampa

Slovensko

3 b

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

