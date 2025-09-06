Calzona varuje pred podcenením súpera. Luxembursko zažilo nepríjemný debut

BRATISLAVA. Senzačné víťazstvo 2:0 nad Nemeckom si slovenskí futbalisti vychutnali len krátko, už v nedeľu 7. septembra o 20.45 h ich čaká na pôde Luxemburska druhé zo šestice vystúpení v A-skupine kvalifikácie MS 2026.
Na rozdiel od súboja so štvornásobnými svetovými šampiónmi budú Slováci tentoraz v pozícii favoritov. Do Luxemburska odleteli v sobotu podvečer s trojbodovým cieľom.
Nenechať sa ukolísať chválou
„Myslím, že to bude úplne iná pesnička. Tréner a Ondro Duda si po zápase s Nemeckom vzali v šatni slovo a povedali, že sa nemôžeme nechať ukolísať chválou a vytlieskaním od ľudí. Samo od seba to nepôjde.
Kľúčové bude dobre zregenerovať a podať taký bežecký a súbojový výkon ako proti Nemecku,“ povedal pre TASR obranca Dávid Hancko, ktorý vo štvrtok na Tehelnom poli načal gólom favorita skupiny.
Triumf nad Nemcami letel do sveta, treba ho však potvrdiť v nedeľu proti súperovi, ktorý je v rebríčku o 40 miest nižšie ako tím Francesca Calzonu.
Zlý debut pre Luxembursko
Luxemburčania majú po 15 rokoch nového reprezentačného trénera. Jeff Strasser, ktorý vo funkcii nahradil Luca Holtza, debutoval vo štvrtok domácou prehrou 1:3 so Severným Írskom.
Pod Holtzovou taktovkou sa reprezentácia z krajiny s necelými 700-tisíc obyvateľmi prebojovala do prvej stovky rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Vlani nechýbalo veľa, aby sa Luxemburčania kvalifikovali na prvý veľký turnaj v histórii, v semifinále C-vetvy Ligy národov však podľahli Gruzínsku 0:2.
Do finále baráže ME 2024 a neskôr aj na šampionát tak postúpil ich súper.
Kvalifikácia MS 2026:
A-skupina:
Nedeľa 7. septembra:
20:45 Luxembursko - Slovensko
Rozhodcovia: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)/
Pravdepodobná zostava SR: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer
Ďalší zápas:
20:45 Nemecko - Severné Írsko
S Luxemburskom má slovenské „áčko“ bohaté skúsenosti, oba tímy sa naposledy stretli v kvalifikácii ME 2024.
V Trnave sa v marci 2023 zrodila remíza 0:0, v októbri 2023 v Luxemburgu vyhrali Slováci gólom Dávida Ďuriša 1:0, čím si pootvorili postupové dvierka na šampionát v Nemecku.
Calzona varuje
„Dobre viete, že sme ich mali v kvalifikácii na ME a je to veľmi nepríjemný súper. Na takejto úrovni hlava rozhoduje a pokiaľ nebudeme správne nastavení, môžeme prehrať hocikde.
Pre trénera je náročné pripravovať mužstvo na takéto zápasy. Je to náročnejšie v porovnaní s Nemcami, pri všetkom rešpekte. Tréner musí zasahovať do hláv hráčov,“ varoval Calzona pred podcenením súpera.
Zápas Luxembursko - Slovensko sa hrá na Stade de Luxembourg s kapacitou 9386 miest a povedú ho rozhodcovia zo Škótska, ako hlavný Nicholas Walsh.
Kvalifikácia pokračuje už o mesiac ďalšími stretnutiami. V piatok 10. októbra o 20.45 SELČ sa Slováci predstavia v Belfaste proti Severnému Írsku, v pondelok 13. októbra v rovnakom čase hostia v Trnave Luxembursko.