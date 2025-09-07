Veľmi dlho bieda a potom vykúpenie. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Luxemburskom

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti vo svojom druhom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 vyhrali v Luxembursku 1:0.
Po senzačnej domácej výhre nad favorizovaným Nemeckom 2:0 čakal Slovákov rebríčkovo najslabší účastník A-skupiny.
Luxembursko (92. v rankingu FIFA) však bolo v zápase nebezpečnejšie. Domáci v zápase nastrelili dvakrát žrď, jeden gól in neuznal systém VAR a ďalšie strely musel zlikvidovať brankár Dúbravka.
Slováci si veľmi dlho nevypracovali žiadnu šancu, nevystrelili ani na bránku. V 90. minúte však zakončoval striedajúci Tupta, brankár Moris loptu vyrazil a Rigo ju poslal do siete.
Po dvoch zápasoch má Slovensko plný počet šesť bodov a vedie tabuľku A-skupiny.
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Luxembursku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.