Veľmi dlho bieda a potom vykúpenie. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Luxemburskom

Matúš Bero (Slovensko) a Leonardo Barreiro (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale.
Fotogaléria (16)
Matúš Bero (Slovensko) a Leonardo Barreiro (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale. (Autor: TASR)
Sportnet|7. sep 2025 o 22:42
Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Luxembursku.

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti vo svojom druhom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 vyhrali v Luxembursku 1:0.

Po senzačnej domácej výhre nad favorizovaným Nemeckom 2:0 čakal Slovákov rebríčkovo najslabší účastník A-skupiny.

Luxembursko (92. v rankingu FIFA) však bolo v zápase nebezpečnejšie. Domáci v zápase nastrelili dvakrát žrď, jeden gól in neuznal systém VAR a ďalšie strely musel zlikvidovať brankár Dúbravka.

Fotogaléria zo zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
David Strelec počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
Ľubomír Šatka počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
David Hancko počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
David Hancko počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
16 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Luxemburska Anthony Moris počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Jeff Strasser počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava Ľubomír Šatka (Slovensko) a Danel Sinani (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava brankár Martin Dúbravka (Slovensko), Edvin Muratovič (Luxembursko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko. .Dole brankár Martin Dúbravka (Slovensko) a uprostred Edvin Muratovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava David Strelec (Slovensko) a Enes Mahmutovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Sprava Ondrej Duda (Slovensko), Laurent Jans (Luxembursko) a Leo Sauer (Slovensko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Sprava kapitán Milan Škriniar (Slovensko) a Edvin Muratovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Norbert Gyomber počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Stanislav Lobotka počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Tomas Moreira a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Norbert Gyomber a Leandro Barreiro v súboji počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.

Slováci si veľmi dlho nevypracovali žiadnu šancu, nevystrelili ani na bránku. V 90. minúte však zakončoval striedajúci Tupta, brankár Moris loptu vyrazil a Rigo ju poslal do siete.

Po dvoch zápasoch má Slovensko plný počet šesť bodov a vedie tabuľku A-skupiny.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Luxembursku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

