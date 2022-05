Stačila im jedna strela na bránu. Real Madrid vyhral finále Ligy majstrov

Jediný gól strelil Brazílčan Vinicius Junior. Bola to jediná strela, ktorú hráči bieleho baletu vyslali na bránu súpera.

Aj po zmene strán bol aktívnejší anglický tím, no skvelý Courtois všetky jeho pokusy zlikvidoval a Vinicius z jedinej strely Realu na bránku zariadil víťazstvo španielskeho šampióna.

Množstvo fanúšikov Liverpoolu sa totiž nedostalo včas na svoje miesta na tribúnach. Pred bránami vznikol chaos pri vstupe do priestorov arény, agentúra AP informovala o pokusoch množstva anglických priaznivcov dostať sa na štadión aj bez vstupeniek. Zasahovať musela francúzska polícia.

Kouč španielskeho majstra Carlo Ancelotti sa ako prvý tréner v histórii predstavil v piatom finále Ligy majstrov a so štyrmi titulmi sa osamostatnil na čele tabuľky koučov s najviac prvenstvami v LM/EPM.

Liverpool dlho siahal v sezóne na štyri trofeje, no napokon hu zakončil iba s dvoma. Na domácej scéne sa tešil z triumfu v Pohári FA i v Ligovom pohári, v Premier League zaostal za majstrovským, Manchestrom City o jediný bod a v Lige majstrov prehral vo finále.

Liverpool mal herne jasne navrch, po polhodine hry viedol na strely 7:0 (4:0 do priestoru bránky). Anglický vicemajster prehustil stred poľa a súpera prakticky nepúšťal do blízkosti svojej bránky.

Obrany oboch tímov pracovali v úvodnej štvrťhodine spoľahlivo, až v 16. minúte musel prvý brankársky zákrok finále predviesť Courtois. Ten zneškodnil pokus Salaha z piatich metrov po prieniku Alexandra-Arnolda do pokutového územia.

Real to potom v 31. minúte vyskúšal dlhou kolmicou cez "pavučinu" na Viniciusa, v poslednej chvíli ho do brejku nepustil Alexander-Arnold.

Na druhej strane sa tretím streleckým pokusom prezentoval aktívny Salah, jeho hlavička však mierila presne do rúk Courtoisa. Hendersonova delovka po rohovom kope bola potom značne nepresná.

Real nemal v prvom polčase ani jednu strelu na bránku, napriek tomu mohli ísť do kabín s náskokom - v 43. minúte sa v šestnástke uvoľnil Benzema, lopta mu odskočila, no od Valverdeho sa k nemu dostala naspäť a poslal ju do siete.

Arbitri však gól po konzultácii s VAR neuznali.