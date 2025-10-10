Bez vášne, bez nápadu a bez bodu. Oznámkujte Slovákov po prehre v Severnom Írsku

BELFAST. Slovenskí futbalisti vo svojom treťom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 prehrali v Belfaste so Severným Írskom 0:2.
Po vynikajúcom vstupe a víťazstvách nad favorizovaným Nemeckom 2:0 a 1:0 v Luxembursku vyšli zverenci Francesca Calzonu prvý raz bodovo naprázdno.
Prvý gól zápasu proti Severnému Írsku strelil Patrik Hrošovský, ale do vlastnej bránky, keď nešťastne zrazil loptu po prihrávke z pravej strany za chrbát Dúbravku.
Slováci hrali v Belfaste v hodinu bez šance a bez nápadu v ofenzívnom snažení. Oživenie hry priniesli striedajúci Rigo a Haraslín. V 65. minúte práve Rigo výborne vysunul Strelca, ale ten vo veľkej šanci tesne minul ľavú žrď.
V 81. minúte Dúbravka pri domácom nápore vybehol z bránky a vyboxoval loptu iba na nohu Humeovi, ktorý vzápätí všetkých preloboval a zvýšil na 2:0.
Po troch zápasoch má Slovensko v A-skupine naďalej šesť bodov rovnako Severné Írsko a Nemecko.
