Bez vášne, bez nápadu a bez bodu. Oznámkujte Slovákov po prehre v Severnom Írsku

Shea Charles v súboji o loptu s Matúšom Berom v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko.
Fotogaléria (30)
Shea Charles v súboji o loptu s Matúšom Berom v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. okt 2025 o 22:45
ShareTweet2

Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Severnému Írsku.

BELFAST. Slovenskí futbalisti vo svojom treťom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 prehrali v Belfaste so Severným Írskom 0:2.

Po vynikajúcom vstupe a víťazstvách nad favorizovaným Nemeckom 2:0 a 1:0 v Luxembursku vyšli zverenci Francesca Calzonu prvý raz bodovo naprázdno.

Prvý gól zápasu proti Severnému Írsku strelil Patrik Hrošovský, ale do vlastnej bránky, keď nešťastne zrazil loptu po prihrávke z pravej strany za chrbát Dúbravku.

Slováci hrali v Belfaste v hodinu bez šance a bez nápadu v ofenzívnom snažení. Oživenie hry priniesli striedajúci Rigo a Haraslín. V 65. minúte práve Rigo výborne vysunul Strelca, ale ten vo veľkej šanci tesne minul ľavú žrď.

Fotogaléria zo zápasu Severné Írsko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Conor Bradley a Adam Obert počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
30 fotografií
Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí diváci povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Slovenskí diváci povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Hráči základnej jedenástky Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Hráči Severného Írska sa tešia z úvodného gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Leo Sauer (Slovensko) a Trai Hume (Severné Írsko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Leo Sauer a Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona reaguje počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Adam Obert (Slovensko) a Conor Bradley (Severné Írsko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Daniel Hallard (Severné Írsko) a David Strelec (Slovensko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka a Jamie Reid počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Shea Charles a Matúš Bero počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka a Jamie Reid počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Shea Charles v súboji o loptu s Matúšom Berom v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko.Francesco Calzona rpočas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Michael O'Neill počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Daniel Ballard a Adam Obert počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Fanúšikovia Severného Írska povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Jamie Reid (Severné Írsko) sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.

V 81. minúte Dúbravka pri domácom nápore vybehol z bránky a vyboxoval loptu iba na nohu Humeovi, ktorý vzápätí všetkých preloboval a zvýšil na 2:0.

Po troch zápasoch má Slovensko v A-skupine naďalej šesť bodov rovnako Severné Írsko a Nemecko.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Severnému Írsku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Milan Škriniar sleduje loptu v slovenskej sieti v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko.
Milan Škriniar sleduje loptu v slovenskej sieti v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko.
Strelec: Loptu som už videl v bránke. Škriniar: Čo sme získali proti Nemcom, sme teraz stratili
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Bez vášne, bez nápadu a bez bodu. Oznámkujte Slovákov po prehre v Severnom Írsku