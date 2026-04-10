Nové pravidlá v korčuľovaní? Malinin môže skákať šialené kombinácie, vraví mladý Slovák

Najlepší slovenskí krasokorčuliari už tradične uzatvárajú sezónu reprezentačným kempom v Bratislave.
Ten sa koná tento týždeň na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Zahraničnými odborníkmi na kempe sú belgický tréner Jozef Hendrickx a česká technická špecialistka Kateřina Kamberská.
Reprezentanti majú každý deň tréningy na ľade aj na suchu.
Krvavý otlak na nohe
„Často sa nestretávame, cez sezónu nemáme toľko možností. Samozrejme, je dobré tu vidieť všetkých reprezentantov Slovenska. Ten šport by nešiel bez toho, aby sme neboli kamaráti,“ poznamenal aktuálne najlepší slovenský krasokorčuliar Adam Hagara.
Pätnásty muž z majstrovstiev sveta v Prahe práve rozjazďuje nové korčule, čo býva bolestivý proces.
„Spravil sa mi krvácajúci otlak. Nie je to príjemné, ale chcem si z tohto kempu odniesť čo najviac. Sú tu medzinárodní rozhodcovia aj Jorik Hendrickx, takže tu môžem nabrať nové skúsenosti,“ uviedol 19-ročný pretekár.
S belgickým koučom už v minulosti spolupracoval na choreografiách. „Je to špičkový tréner, ktorý bol špičkový korčuliar. Vie, o čom hovorí, vie nás naučiť korčuľovanie a ovláda celkovo techniku. Môžeme si od neho zobrať veľa,“ poznamenal.
Súhlasí s ním aj Lukáš Václavík. „Je zaujímavé trénovať s iným trénerom, lebo vie doplniť niečo do toho, na čo som zvyknutý. Z tohto kempu by som najviac bral chápanie skating skills, teda korčuliarskych schopností,“ poznamenal pretekár, ktorý od ďalšieho ročníka už bude tiež súťažiť len medzi seniormi.
Bol to boj
Václavík na juniorskom svetovom šampionáte skončil na 28. mieste, jeho výkon ovplyvnilo aj vážne zranenie členka, z čoho sa dlho zotavoval a jeho príprava bola ďaleko od ideálu.
„Začal som trénovať len pár týždňov pred majstrovstvami sveta juniorov. Predtým som sa musel odhlásiť zo šiestich pretekov, takže to bol taký posledný boj, aby som mohol štartovať aspoň na juniorskom svetovom šampionáte,“ skonštatoval Václavík.
Mal zlomeninu v členku, ktorú si lekári najprv ani nevšimli a preto s tým istý čas ešte korčuľoval. Aj preto trvala rekonvalescencia dlho.
„Členok bol veľmi oslabený a aj doteraz je tam pocit, že nie je úplne presný ten pohyb, keď napríklad idem do axla,“ prezradil mladý Slovák.
Pred majstrovstvami sveta juniorov si navyše zlomil aj nôž. „Bola to ďalšia komplikácia. Skúsil som ísť na šampionáte s plnou náplňou, ale bol tam pád po trojitom axli aj v krokovke. Vedel som, že nemám úplne tú kontrolu nad nohami vo všetkom, no bol som rád, že som tam mohol súťažiť, lebo som vedel, že len týždeň predtým by som takú jazdu asi nevedel zajazdiť,“ priznal Václavík.
Jeho hlavným cieľom v novej sezóne budú majstrovstvá Európy, na ktorých má Slovensko vďaka 10. miestu Adama Hagaru dve miestenky.
„V uplynulej sezóne som si uvedomil, že niekedy musím spomaliť na tréningu. Makal som, aby som sa mohol pripraviť na seniorské štarty a vtedy prišlo zranenie. Aktuálne pre mňa bude dôležité vrátiť sa späť do komfortnej zóny, natrénovať to, čo viem, že viem. Ak mi vyjde čas, tak budem aj skúšať ťažšie prvky,“ vravel o svojich plánoch Lukáš Václavík.
VIDEO: Tréning na reprezentačnom kempe krasokorčuliarov
Menej skokov a choreo pirueta
Medzinárodná korčuliarska federácia (ISU) plánuje od budúceho ročníka výrazné zmeny v pravidlách. Vo voľnej jazde bude o skok menej a jedna pirueta bude takzvaná „choreografická“.
Keďže ide o nový prvok, úplne presné požiadavky ešte nie sú známe. Medzi pretekármi, ale aj medzi samotnými rozhodcami preto panuje trochu neistoty.
Jeden tréning na ľade bol v rámci kempu venovaný práve tejto piruete. „Tri z bodov, podľa ktorých sa bude stupeň prevedenia piruety posudzovať, súvisia s hudbou. Takže ak vôbec neviete, čo robíte, aspoň to robte v súlade s hudbou,“ znela jedna rada pretekárom.
„Má to byť niečo efektné, čo bude highlight programu. Uvidíme, čo vymyslíme. Bude to ešte zaujímavé,“ poznamenal Adam Hagara.
Názory na nové pravidlá sa rozchádzajú.
„Tie zmeny sú za mňa fajn. Nemyslím si, že to, že bude o skok menej, by zničilo naše krasokorčuľovanie. A choreo pirueta bude niečo zaujímavé pre divákov. Ale určite by mali ešte upresniť pravidlá,“ poznamenal Lukáš Václavík.
Zníženie počtu skokov a zmena v posúdení eulera, čo je akoby spojovací skok v kombináciách, ak sa pretekár v druhom skoku neodráža z dopadovej nohy, podľa Václavíka môže priniesť aj nové, dosiaľ nevídané kombinácie. V nich je maximálny počet skokov tri a dosiaľ bol euler braný za samostatný skok.
„Možno uvidíme ťažšie, zaujímavejšie kombinácie. Euler sa nebude rátať ako skok, takže môže byť napríklad kombinácia trojitý lutz – euler – trojitý flip – trojitý axel. Od Malinina budeme očakávať niečo crazy,“ smial sa Václavík.
Na nové pravidlá sa teší aj Alica Lengyelová, ktorá na juniorskom svetovom šampionáte skončila na 15. mieste.
„Bude to niečo iné. Už dlho sme mali rovnaké pravidlá a zdá sa mi dobrý nápad priniesť niečo nové do športu,“ vravela.