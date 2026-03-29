Bolesť, šťastie, únava aj hrdosť. Ľudia netušia, aký je to ťažký proces, vraví Hagara

V posledných pretekoch sezóny získal najvyššie celkové skóre. Paradoxne sa to stalo vtedy, keď do svojich jázd nezaradil štvoritý skok.
Krasokorčuliar ADAM HAGARA skončil na majstrovstvách sveta v Prahe na skvelom 15. mieste.
19-ročný pretekár v rozhovore pre Sportnet prezradil, čo mu vírilo hlavou, keď dokončil svoju jazdu, aj to, za čo obdivuje Iliu Malinina.
Po krátkom programe ste boli na 18. mieste, po voľnej jazde ste sa posunuli v konečnom poradí na 15. miesto. Ako hodnotíte váš výkon na majstrovstvách sveta v Prahe?
Do jazdy som išiel s tým, že chcem ukázať sebe, že to viem, chcem sa prekonať a zajazdiť čistú jazdu.
Vždy na seba dávam veľký tlak, ale bolo pre mňa dôležité najmä si to užiť, rozlúčiť sa s touto jazdou a dokázať si, že to stále viem a že nič sa nestane, aj keď niekedy pokazím.
Rozhodovali ste sa na poslednú chvíľu, že vo voľnej jazde pôjdete bez štvoritého tulupa, ktorý vám na rannom tréningu vôbec nešiel. Z ôsmich pokusov ste mali bilanciu tri pády a päť vrán (keď pretekár nezarotuje a skočí iba jednoduchý skok - pozn.red). Čo vám vtedy bežalo hlavou?
Hlava sa vtedy už úplne vypne. Už som nerozmýšľal nad ničím, bol som z toho smutný.
Pri rozhodovaní zohralo úlohu aj to, že som išiel prvý v rozjazdke. Je to také, že náhodou sa mi tulup nepodarí v rozjazdke a budem si hovoriť niečo počas jazdy...
Chcel som ísť na istotu, zajazdiť to tak, ako viem a vyšlo mi to.
Máte zo štvoritého tulupa po olympiáde trochu blok, keďže ste tam vo voľnej jazde spadli?
Nevadil mi ani tak ten pád, ale potom, ako som to doma znovu začal cvičiť, hlava proste nešla.
Robil som, čo som mohol. Aj v Prahe boli prvé tréningy dobré, ale neviem, čo sa stalo ráno pred voľnou jazdou. Asi som sa začal trochu báť voľnej jazdy.
Je to niečo, na čom budem pracovať celé leto, a ešte aj teraz. Myslím si, že mi pomôže aj krátka pauza.
Celý týždeň ste tú jazdu trénovali tak, že prvý skok je štvoritý tulup. Ako ste tak rýchlo zvládli, že ste museli meniť poradie skokov a tým pádom aj nájazdy?
Poradie skokov som si nacvičil na rozjazdke, aj ten nájazd na prvý axel. Robil som si ho niekedy doma v Trnave, pre istotu. Išiel mi dobre, ale až tu som si ho poriadne nacvičil počas rozjazdky.
Ale potom som po druhom axli išiel automaticky a trochu som si pomýlil prechod, ale nakoniec všetko vyšlo, ako malo.
Boli ste nervózny, alebo keď už padlo rozhodnutie, že to bude bez štvoráka, tak ste sa upokojili?
Bol som menej nervózny ako keby to idem s tulupom, ale stále tam bola veľká nervozita.
Ale už na to nemyslím. Už sa snažím prepnúť hlavu na ďalšie procesy a teším sa na leto.
Čo ste cítili, keď ste dokončili voľnú jazdu? Z vašej tváre sa nedali čítať emócie.
Bolesť… Bol som trochu šťastný, lebo sa mi to podarilo tak ako som chcel, ale určite to bolelo. Bolo to ťažké. Cítil som únavu, ale bol som na seba pyšný, lebo som sa prekonal a dal som do toho všetko.
V pražskej O2 Aréne panovala výborná atmosféra. Vy ste už viackrát súťažili aj v Japonsku, môžete porovnať: je v Prahe lepšie publikum ako v Japonsku?
Určite áno, keďže som tu prakticky domáci krasokorčuliar. Dostal som jeden z najväčších potleskov. Som veľmi šťastný, že som tu mohol byť. Dúfam, že divákom som sa páčil, spravil som všetko, čo som mohol.
Na ľad vám hodili množstvo plyšákov. Čo s nimi robíte?
Donesiem ich domov, prečítam si odkazy, ktoré na nich sú, ale samozrejme, nenechám si všetkých plyšákov, mama by ma vyhodila z domu. Rozdávame to deťom, alebo ich niekam zavezieme, snažíme sa to dostať k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ja si väčšinou nechávam tých najväčších.
Po krátkom programe ste dostali obrovskú pumu, tá je dosť veľká… Tú si teda nechávate?
Zatiaľ je v mojej hotelovej izbe. Trochu sme ju popresúvali, aby sa pani upratovačka nezľakla, keď vojde. Keď som sa vracal z kúpeľne a uvidel som ju, celkom ma to vydesilo, že to čo má byť? Takže sme ju dali na iné miesto a teraz sa pozerá von oknom. Zoberiem si ju domov a uvidíme, či ma mama zabije, alebo nie.
Ilia Malinin v jednom rozhovore v Prahe povedal, že diváci vnímajú krasokorčuliarov ako nejakých hrdinov či superľudí, pritom aj vy ste obyčajní ľudia. Súhlasíte?
Ľudia nám nevidia do hlavy, netušia, že je to fakt ťažký proces. Je ťažké nájsť silu, aby sme sa každý deň sa prekonávali, ale tí najlepší to väčšinou dokážu. Ja sa budem snažiť aj naďalej, aby som sa dostal medzi najlepších.
Z určitého hľadiska by som povedal, že naozaj sme superľudia, pretože tú mentálnu a fyzickú silu, čo je na tento šport potrebná, je ťažké získať. Po nepodarených pretekoch je to náročné.
Ilia je jedným z tých príkladov, že dokáže to prekonať, dokáže na to zabudnúť. Príde nový deň a ukáže všetko, čo vie.
V tomto ho obdivujem. Dokonca dve minúty predtým, ako ide na ľad, si ešte scrolluje Tiktok. Z hľadiska mentálneho nastavenia je jedna z najväčších hviezd, čo kedy bola v krasokorčuľovaní.
Snažím sa zobrať od neho, že je to len šport a každý tréning dokazuje, že tam môžem byť, všetky prvky viem. Dôležité je to proste ukázať v jazde.
Malinin vravel, že tento šampionát vníma ako príležitosť, aby sa rehabilitoval po olympiáde. Aj vy ste to tak brali?
Bral som to tak, ale nechcel som to hovoriť, lebo je to zložité. Vždy musím bojovať za každý prvok a hlava niekedy nepustí.
Je dôležité zobrať si aj nejakú pauzu a sústrediť sa aj na iné veci, aby všetko dopadlo dobre.
Čo bol pre vás vrchol pražského šampionátu?
Páčil sa mi môj druhý axel vo voľnej jazde (smiech). Highlightom šampionátu bolo pre mňa publikum a ako ma povzbudzovali.
Doprajete si po sezóne oddych?
Do piatku alebo do soboty budem mať voľno, tento týždeň sa budem sústrediť na školu. Od budúcej nedele je reprezentačné sústredenie, ale nebudem sa snažiť úplne prepracovať sa.
Postupne budem skúšať nové veci, novú choreografiu, budeme zložiť nové jazdy. Chcel by som niečo nové, čo ešte neviem, inak sa naučiť korčuľovať, aby som pridal do svojich jázd niečo nové. Uvidíme, ako to pôjde.
Budem skúšať aj štvoritý salchow. Tulup a salchow by nemali byť pre mňa problematické, rotáciu mám, dôležitá bude hlava.
Vraveli ste, že to bola zatiaľ vaša najťažšia sezóna. Čo si z nej odnesiete?
Odnesiem si len dobré pocity. Dokázal som niečo, o čom som celý život sníval, skočiť štvoritý skok na súťaži. Budem sa snažiť na tom stavať a zlepšovať sa každú súťaž.
Ako celkovo hodnotíte vašu prvú výlučne seniorskú sezónu?
So sezónou som spokojný, bolo tam veľa highlightov, Grand Prix v Japonsku, voľná jazda na Nepelovom memoriáli, majstrovstvá Európy…
Bola to moja prvá sezóna so štvoritým skokom, takže v tej jazde sa môže stať niečo dobré, ale aj niečo zlé.
Myslím si však, že túto sezónu som spravil svoje maximum a budem sa snažiť ísť vyššie a vyššie. Možno malými krokmi, ale stále sa zlepšovať.