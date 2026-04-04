Nefňuká a zaspí aj na 15 minút. Hagara v Prahe potreboval dať dokopy sebavedomie (analýza)

Zaradenie štvoritého skoku do jázd, úspešný debut v seriáli Grand Prix, 10. miesto na majstrovstvách Európy, bezchybný krátky program na olympiáde a 15. miesto na majstrovstvách sveta.
Krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou prvú sezónu, keď súťažil len medzi seniormi a dosiahol výborné výsledky.
Sezónu uzavrel dvoma čistými jazdami na majstrovstvách sveta v Prahe, kde dosiahol najvyššie celkové skóre v sezóne.
Sedem úspešných štvorákov
19-ročný pretekár mal v nedávno skončenej sezóne menej pretekov ako v predchádzajúcich rokoch, lebo už nejazdil medzi juniormi. Napriek tomu ju označil za zatiaľ najťažšiu v živote.
Pre každého pretekára znamená veľkú zmenu, keď do svojich jázd začne pravidelne zaraďovať štvoritý skok.
Kým druhý najťažší skok vo svojom repertoári, trojitý axel, skáče Hagara už päť rokov a tým pádom ho už má dokonale zautomatizovaný, štvoritý tulup začal skákať až v práve skončenej sezóne.
Jeho prvý pokus v krátkom programe na Memoriáli Ondreja Nepelu ešte nevyšiel, o deň neskôr vo voľnej jazde ho už zvládol.
Stal sa prvým Slovákom v ére samostatnosti a iba druhým po Jozefovi Sabovčíkovi, kto skočil štvoritý skok v súťaži.
Od tohto momentu až do olympijskej voľnej jazdy skákal Hagara štvorák stabilne. Nevyšiel mu iba vo voľnej jazde na challengerových pretekoch Trialety Trophy v Tbilisi, tam si však v tréningu privodil zranenie členka a nebol v stopercentnom stave.
Štvoritý tulup však následne skočil v oboch jazdách na NHK Trophy, japonskom podujatí Grand Prix, aj na majstrovstvách Európy. Výborne ho zvládol aj v krátkom programe na zimných olympijských hrách.
súťaž
jazda
základná hodnota
GOE (stupeň prevedenia)
skóre
Nepelov memoriál
krátky program
9,50
-4,75 (pád)
4,75
voľná jazda
9,50
+1,74
11,24
Trialeti Trophy
krátky program
9,50
+0,95
10,45
voľná jazda
7,60 (nedorotovaný)
-3,80 (pád)
3,80
NHK Trophy
krátky program
9,50
+1,76
11,26
voľná jazda
9,50
+1,90
11,40
Majstrovstvá Európy
krátky program
9,50
-0,95
8,55
voľná jazda
9,50
+2,44
11,94
ZOH
krátky program
9,50
+1,22
10,72
voľná jazda
9,50
-4,75 (pád)
4,75
Dokopy v celej sezóne mal desať pokusov o štvoritý tulup v súťaži, z toho trikrát spadol a sedemkrát ho ustál, v šiestich prípadoch dostal plusové GOE (stupeň prevedenia). Ani raz v súťaži neskočil takzvanú „vranu“ (keď pretekár vo vzduchu rozbalí skok a nezarotuje), čo sa často stáva aj tým najlepším.
Hagara je však známy tým, že do skokov vždy pôjde naplno. O štvoráku pred rokom povedal: „Treba ísť do toho, aj keď viete, že sa možno zabijete.“
Pád vo voľnej jazde na olympiáde bol nečakaný. Hagara iba niekoľko minút skôr skočil v rozjazdke nádherný štvoritý tulup.
„Možno som nastúpil na tú jazdu s tým, že už všetko viem a všetko zvládnem,“ vravel Hagara pre Sportnet ešte pred majstrovstvami sveta.
Poznačilo to celú jeho ďalšiu jazdu, v ktorej sa vyskytli ďalšie chyby.
Mladý Slovák klesol vo výsledkovej listine na 24. miesto a najmä to zanechalo stopy na jeho sebavedomí.
Olympijská atmosféra pritom zamávala aj s najväčším favoritom Iliom Malininom, ktorý po krátkom programe viedol, no vo voľnej jazde sa mu podarili len tri skokové prvky zo siedmich, a napokon skončil na ôsmom mieste.
Prečo neriskoval?
Na majstrovstvách sveta v Prahe išiel Hagara obe jazdy bez štvoritého skoku. O krátkom programe sa rozhodol už pred šampionátom.
„Sezóna ukázala, že keď do štvoráka dáva maximálnu energiu, trochu mu chýbala skúsenosť zvládnuť všetky ostatné prvky,“ vysvetľoval tréner Vladimír Dvojnikov.
Na NHK Trophy spadol z trojitého axla a na majstrovstvách Európy skočil namiesto kombinácie tri-tri iba kombináciu tri-dva.
Najlepší krátky program zajazdil práve na olympiáde, keď boli všetky skoky vynikajúce a získal aj sezónne maximum: 80,30 bodu, čo je iba o šesť desatín menej, ako jeho osobné maximum. To dosiahol ešte na juniorskej Grand Prix v Ľubľane na jeseň 2024, bez štvoritého skoku.
V Prahe získal 76,74 bodu a bezpečne s tým postúpil do voľných jázd.
A znovu bola na stole otázka: so štvorákom alebo bez? Hagara spolu s trénermi sa rozhodol pre variant bez štvoritého skoku.
Výsledok im dal maximálne za pravdu: odjazdil čistý program, dostal 153,54 bodu, a dosiahol najvyššie celkové skóre v sezóne: 230,29 bodu. Umiestnil sa na 15. mieste, čím si o jedno miesto vylepšil pozíciu z predchádzajúceho roku.
Krasokorčuľovanie má na Slovensku silnú tradíciu a vďaka Hagarovi sa opäť dostáva do povedomia.
Zrazu sa mnohí športoví priaznivci cítia byť expertmi aj na štvorité skoky a v rôznych diskusiách sa nespokojne pýtajú: prečo nezariskoval, veď aj keby po štvoritom skoku spadol, nič sa nedeje, tak by nebol pätnásty ale trebárs devätnásty alebo dvadsiaty.
Takéto uvažovanie však absolútne ignoruje to, že tie programy neodjazdí robot ani počítačová simulácia, ale reálny človek z mäsa a kostí, s vlastnými myšlienkami a pocitmi.
Hagara v Prahe celý týždeň trénoval štvoritý tulup. Tréningy na súťažiach už nie sú zamerané na kvantitu, ale skôr na precvičovanie skokov a častí choreografie. Mladý slovenský pretekár na nich väčšinou skáče jeden skokový prvok raz alebo dvakrát.
Štvorité skoky však drvil a drvil do nemoty, hoci sa mu očividne nedarilo tak ako obvykle. Na každom tréningu mal aj úspešné pokusy, ale veľa sa na ne natrápil.
„Pri štvoritom skoku sa každá malá nedokonalosť prejaví, buď pádom, alebo skočím mimo osi. Technika musí byť dokonalá a potom to treba prekonať v hlave,“ vysvetľoval Hagara.
Na poslednom tréningu pred voľnou jazdou z ôsmich pokusov neskočil ani jeden.
O riskovaní sa dá hovoriť, ak človek má pocit, že je 50%-ná šanca, že niečo vyjde. Ak sa v danej chvíli zdá, že je 0%-ná šanca na úspech, tak by zaradenie štvoritého skoku nebol risk ale bláznovstvo.
Svoj najťažší prvok, štvoritý axel napokon nezaradil do jazdy ani Ilia Malinin, hoci na tréningoch ho väčšinou skočil a potom ho predviedol nadšenému publiku aj na exhibícii. V súťaži však aj on uprednostňoval istotu.
Adam Hagara po nevydarenej voľnej jazde na olympiáde potreboval najmä pocit, že dokáže zajazdiť dve čisté jazdy na pretekoch. U rozhodcov aj u fanúšikov je zafixovaný ako veľmi stabilný a vyrovnaný pretekár, ktorý kazí a padá len vo výnimočných prípadoch.
Jedna nevydarená jazda na tom nič nemení, ale možno on sám na chvíľu zapochyboval, či ním naozaj je. Ďalší pád pred vypredanou O2 Arénou mu mohlo rozbiť sebavedomie na kúsky. Výborne zvládnutá voľná jazda, prakticky domáca atmosféra a láska fanúšikov mu však dodali obrovskú energiu.
Videl to každý, kto sa s ním rozprával pred odchodom na svetový šampionát aj na tlačovej konferencii po návrate z neho. Bol úplne vymenený, akoby z neho spadla obrovská ťarcha.
„Idem a urobím“
Hagara v každom rozhovore prízvukuje, že má veľmi rád leto plné sústredení a tvrdých tréningov, keď sa môže naučiť nové veci.
Pred novou sezónou bude trénovať okrem štvoritého tulupu aj štvoritý salchow a podľa plánu by mal mať v novej voľnej jazde dva štvoráky.
Určite bude meniť voľnú jazdu, keďže tú na motívy Jamesa Bonda používal už dve sezóny, navyše od ďalšieho ročníka majú nastať v pravidlách zmeny. Tie najvýraznejšie sú, že bude o jeden skokový prvok menej a jedna pirueta bude choreografická, nedostane teda levely.
V prípade krátkeho programu ešte slovenský krasokorčuliar nie je celkom rozhodnutý, či ho bude meniť celý, alebo nechá Bruna Marsa, na ktorého jazdil v prvej polovici sezóny, ale zmení v jazde nejaké veci, keďže v tejto podobe mu celkom nesedela. Aj preto sa na olympiáde a na majstrovstvách sveta vrátil k svojmu obľúbenému krátkemu programu na pieseň Another Love od Toma Odella.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na ZOH 2026
„Musím mať niečo, čo mi sadne. Možno vyskúšam iných choreografov. Chceli by sme dosiahnuť, aby som dostal vyššie umelecké známky,“ poznamenal po majstrovstvách sveta Hagara.
V súvislosti s jeho kariérou sa často objavujú aj názory, že Slovensko už prerástol a mal by odísť trénovať do zahraničia.
„Ja som trénoval v takom istom prostredí, v akom je on, že som bol najlepší na ľade. Aj keď som mal ten najhorší tréning, stále som bol najlepší. On by aspoň na chvíľku potreboval ísť niekam von, na nejaké sústredenie, s vyrovnanejšími korčuliarmi, aby ho to ťahalo,“ vravel v rozhovore pre Sportnet bývalý skvelý krasokorčuliar, bronzový medailista z olympiády v roku 1984 Jozef Sabovčík.
Samotný pretekár však viackrát zdôraznil, že nezáleží na tom, kde človek trénuje, ale ako.
Jeho tréningová morálka je legendárna a tento prístup mu pomáha zvládať aj náročné štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite.
„Keď bežným ľuďom zadáte úlohu, povie: dobre, dobre, urobím. Ale Adam odpovie: Idem a urobím. On hneď ide a robí. Takto funguje aj so školou,“ vyzdvihol tréner Vladimír Dvojnikov.
„Ani raz si na tréningu nedal voľno. Nefňuká, nesťažuje sa. Vidím, keď mu je ťažko, lebo v noci sa asi učil, ale aj tak robí tréningy naplno,“ doplnil tréner.
Zároveň prezradil, že jeho zverenec dokonale využíva každú chvíľu na odpočinok. „Koľko trvá cesta z ružinovského zimného štadióna na STU? Pätnásť minút? On však aj za ten čas spí,“ vravel so smiechom Dvojnikov.
Adam Hagara v rozhovoroch najčastejšie opakuje výraz „prekonávať sa“. Jeho najväčšou devízou je práve táto vytrvalosť, s ktorou sa v každom tréningu a v každých pretekoch sa prekonáva.
Stále má len 19 rokov a už má za sebou päť európskych a päť svetových šampionátov.
Štvrtá najlepšia voľná jazda na majstrovstvách Európy v Sheffielde už naznačila, že môže ísť ešte vyššie.
„Možno tá ďalšia sezóna bude prelomová. Budem na sebe pracovať, aby som sa zaradil medzi seniorskú špičku,“ vyhlásil Hagara.
Jeho prístup, odhodlanie a tvrdá práca sú zárukou toho, že to nie je žiadne nereálne predsavzatie, ale splniteľný cieľ.