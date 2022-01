Partnera si našla na zoznamke. Najprv ju odmietol, teraz spolu snívajú o olympiáde

„Napísala som mu, prvýkrát ma odmietol, no potom sa ozval sám. Bolo to rýchle, ale hneď sme si sadli,“ vravela slovenská pretekárka po ich debute na európskom šampionáte.

Na majstrovstvách Európy v Tallinne obsadil v rytmickom tanci slovenský pár 23. miesto. Na postup do voľných jázd to nestačilo, no vzhľadom na to, že ide o úplne novú dvojicu, je to sľubný výsledok.

V správnej kategórii

Devätnásťročná Pucherová sa predtým venovala sólovej kariére. Tréneri jej často vraveli, že by sa hodila na tance, lebo je tanečná a má dobrý sklz, ale ona o tom dlho nechcela ani počuť.

Presvedčili ju napokon až zranenia a vracajúce sa problémy s kolenom. „Dlho som videla len skoky, tance ma nelákali. No teraz si myslím, že som v správnej kategórii,“ prezradila.