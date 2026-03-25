Hagara roztlieskal pražskú halu už na tréningu. Krátky program pôjde bez štvoráka

Slovenského krasokorčuliara Adama Hagaru čaká posledná súťaž v dosiaľ najnáročnejšej sezóne jeho kariéry.
V stredu sa začínajú majstrovstvá sveta v Prahe, krátky program mužov je na programe vo štvrtok popoludní.
Je to prvá sezóna, v ktorej Hagara súťaží len medzi seniormi. Znamená to síce menej pretekov, ako keď súbežne nastupoval aj na juniorských súťažiach, ale väčší tlak. O to viac, že v tejto sezóne zaradil mladý Slovák do svojich jázd aj štvoritý tulup.
„Je to len na mne“
19-ročný pretekár na olympiáde v Miláne zajazdil výborný krátky program, ale voľná jazda mu nevyšla podľa predstáv. Napokon obsadil 24. miesto.
„Stále neviem, čo sa tam stalo. Možno som nastúpil na tú jazdu s tým, že už všetko viem a všetko zvládnem. Na majstrovstvách Európy som sa viac ako keby bál pred jazdou a to mi dodalo silu, že musím ísť do všetkého. Na olympiáde som išiel s istotou a preto to možno tak dopadlo,“ vravel Hagara pre Sportnet pred majstrovstvami sveta v Prahe.
Pred olympiádou nebola jeho príprava ideálna, lebo po majstrovstvách Európy bol chorý, čo ovplyvnilo aj jeho kondíciu.
Tentoraz sa cíti fyzicky v oveľa lepšej forme. „Mentálne to nie je také, ako pred olympiádou alebo pred ostatnými pretekmi, ale v nohách to mám. Cítim sa nacvičenejší, ako pred olympiádou. Je to len na mne, čo spravím,“ vyhlásil.
Hagara neskrýval, že s nevydarenou olympiádou sa nevysporiadal ľahko. „Po každom pokazenom dni však príde nový deň. Dôležité je ísť do nového dňa s novým nasadením,“ zdôraznil.
Napriek mladému veku má veľa skúseností a tak dobre vie, že športovec počas kariéry zažíva lepšie i horšie časy.
„Dôležité je to prekonať. Po Grand Prix v Japonsku sme to pred domácimi majstrovstvami trochu prehnali a vtedy tiež nastala taká kríza, že som musel chvíľu ubrať a potom sa vrátiť na majstrovstvá Európy v tej najlepšej forme. Dôležité je pokračovať a snažiť sa ďalej,“ podčiarkol.
Na tréningu nekazil
Mladý Slovák aj v Prahe predvedie krátky program na pieseň Another Love od Toma Odella. Je to jazda z predchádzajúcich dvoch sezón, ku ktorej sa vrátil pred ZOH.
„Som spokojný, momentálne tento program mám oveľa lepšie vykorčuľovaný ako pred olympiádou. Na tréningu som nepokazil žiadnu jazdu,“ vravel s úsmevom.
V Miláne skočil Hagara v krátkom programe aj štvoritý tulup, ale v Prahe ho pravdepodobne odjazdí v tej pôvodnej podobe – bez štvoráka.
„Rozhodli sme sa tak aj preto, lebo keď si porovnáme skóre bez štvoritého skoku a s ním, je to vlastne to isté,“ poznamenal.
Jeho osobné maximum v krátkom programe je 80,90 bodu, čo dosiahol ešte na jeseň roku 2024 na juniorskej Grand Prix v Ľubľane, bez štvoráka. Na olympiáde v Miláne dostal na čistú jazdu aj s pekným štvoritým tulupom 80,30 bodu.
„Ak tam nie je ten tulup, tak sa môžem s ostatnými prvkami pohrať a spraviť ich lepšie. Často sa stane, že keď sa veľmi sústredím na ten tulup, tak ostatné prvky nie sú také dobré ako by som chcel. Ak pôjdem bez tulupa, môžem pracovať viac na piruetách a krokoch,“ vysvetľoval.
Neustále sa prekonáva
Pre Hagaru to budú piate majstrovstvá sveta. Vlani v Bostone skončil šestnásty, čo je zatiaľ jeho najlepší výsledok zo svetového šampionátu.
„Myslím si, že teraz som na tom oveľa lepšie ako minulý rok. Uvidíme, vždy sa môže niečo stať, ale cítim sa dobre na korčuliach, ľahko sa mi korčuľuje. Dúfam, že podám čo najlepší výkon, hlavne aby som bol ja sám so sebou spokojný,“ vyhlásil Hagara.
Technicky sa cíti dobre, ale priznáva, že už sa teší na odpočinok.
„Asi je to zatiaľ moja najnáročnejšia sezóna. Keď sa zaradí do jázd štvoritý skok, je to úplne niečo iné. S trojitými axlami je to menšia záťaž, viac sa môžem sústrediť na choreografiu. Ale je to len o tréningu,“ vravel mladý Slovák.
V tejto sezóne dosiahol niekoľko pozoruhodných výsledkov: vo svojom debute na okruhu Grand Prix obsadil na NHK Trophy v Japonsku šieste miesto, ale vo voľnej jazde bol štvrtý.
Na majstrovstvách Európy v Sheffielde skončil na desiatom mieste, keď mal znovu štvrtú najlepšiu voľnú jazdu. Vďaka umiestneniu v top 10 vybojoval pre Slovensko aj druhú miestenku na európskom šampionáte.
„Táto sezóna bola psychicky náročná. Na každých pretekoch sa prekonávať, aj keď nie vždy to vyšlo tak, ako by som chcel. Je to náročné, ale myslím, že mi to pomáha. Po konci tejto sezóny naberiem ďalšie sily a možno ma to zlepší o to viac, koľko som tomu dal,“ vyhlásil Hagara.
Teší sa na sústredenia
Je o ňom známe, že má veľmi rád letné sústredenia. „Rád na sebe pracujem a skúšam nové veci. Na tie posledné preteky sa ešte prekonám a dám do toho, čo môžem, ale potom si budem musieť dať chvíľu odpočinok, aby som sa nestratil v tom športe a vrátil sa s novou motiváciou,“ skonštatoval.
Cez leto chce skúšať štvoritý salchow. „Na začiatku je tam strach, ale treba to trénovať a trénovať. Potom ten strach postupne odíde, alebo nie je taký veľký, že to skočím aj cez ten strach,“ vysvetľoval.
Rozmýšľa nad inými typmi tréningov, či zaradením fyzia. „Už som starší,“ poznamenal so smiechom. Chcel by vyskúšať aj tréningy s udicou pri nacvičovaní skokov. „Pre mňa to nie je vždy možné, lebo som vysoký a nie každý ma vie zdvihnúť na tej udici, ale to potom pomáha s psychikou skokov, do rotácie aj do výskoku,“ vravel Hagara.
Pravdepodobne pred novou sezónou zmení oba programy. Aktuálne jazdy mu skladal Jorik Hendrickx, teraz zvažuje spoluprácu s Florentom Amodiom.
„Celkom sa teším na novú sezónu a na poslednú súťaž v tejto aktuálnej. V Prahe bude veľa slovenských fanúšikov, čo je skvelé,“ vravel ešte minulý týždeň v Bratislave.
Improvizovaná autogramiáda
Utorňajší verejný tréning v pražskej O2 Aréne ukázal, že mal pravdu. Vo svojej tréningovej skupine dostal jednoznačne najväčšie ovácie. Keď išiel jazdu, roztlieskal celú halu.
Po skončení tréningu ešte dvadsať minút rozdával podpisy fanúšikom a dal si záležať, aby sa podpísal naozaj každému.
„Som rád, že tu môžem byť. Je tu veľa Slovákov, ľudí, s ktorými chodím na sústredenia a detí, ktoré ma poznajú. Som rád, že im môžem ukázať, že sa sem dá dostať,“ vravel Hagara po tréningu pre Sportnet.
S tréningom bol spokojný, hoci ho začal málokedy vídaným pokĺznutím a pádom. „Veľmi som zatlačil do nôh a šmykol som sa. Skoro som to udržal,“ smial sa mladý Slovák.
Ľad v O2 Aréne je trochu menší ako obvykle. „Pri výjazde z lutza som skoro vyletel z plochy, lebo tam nie je mantinel, ale kamera,“ pokračoval v dobrej nálade Hagara.
„Na tréningu som sa cítil dobre, usmieval som sa na ľudí, ktorých poznám. Baví ma tu byť medzi ľuďmi, ktorí ma tu chcú a podporujú. Cítim sa super,“ zdôraznil.
S Malininom, ale bez Liuovej
Svetový šampionát sa vracia do Prahy po 33 rokoch. Jedným z najväčších hviezd bude dvojnásobný majster sveta Ilia Malinin. Fenomenálny Američan sa túži rehabilitovať po nevydarenej olympiáde.
Jeho najväčšími vyzývateľmi budú Japonci Juma Kagijama, Šun Sato a Kao Miura, aj Francúz Adam Siao Him Fa.
Nový olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu sa na MS nepredstaví.
Chýbať bude aj olympijská víťazka Alysa Liuová a zlatí medailisti zo súťaže športových dvojíc Riku Miurová a Rjuiči Kihara.
Diváci však uvidia zlatý tanečný pár zo ZOH Laurence Fournierovú-Beaudryovú a Guillauma Cizerona.