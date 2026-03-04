Cukríky na ľade spôsobili rozruch. Slovenka ich nevedela nájsť, ale paradoxne sa upokojila

Na krasokorčuliarskych súťažiach je zvykom, že po skončení jazdy fanúšikovia hádžu na ľad darčeky pretekárom.
Najčastejšie ide o plyšáky, ale niekedy pristanú na ľadovej ploche aj zabalené bonbóny alebo iné maškrty.
Darčeky potom pozbierajú mladé zberačky a zberači, obvykle z miestnych klubov. Je to veľmi zodpovedná úloha, lebo ak by niečo ostalo na ľade, mohlo by to spôsobiť zranenie.
Neviditeľný predmet
Na majstrovstvách sveta juniorov v Tallinne takmer došlo k takejto situácii.
Pred jazdou slovenskej športovej dvojice Laura Hečková, Alex Války ostal na ľade nejaký predmet.
Z vyššie položených tribún, kde majú vyhradené miesto aj pretekári a novinári, to bolo dobre vidieť, keďže sa na ňom odrážala fialová farba z mantinelu, z úrovne ľadu však bol záhadný predmet neviditeľný.
Miestny spíker už zahlásil meno Slovákov, keď viacerí korčuliari z tribúny začali kričať a ukazovali na inkriminované miesto na ľade.
„Bolo to úplne malinké a ja som si to vôbec nevšimla, aj keď ukazovali, že tam, tam tam... Snažila som sa to nájsť, ale nenašla som to,“ prezradila pre Sportnet Hečková.
Povedala partnerovi, že niečo je na ľade a musí dávať pozor, aby nechodil blízko k okraju ľadovej plochy.
Války upozornil rozhodcov ešte pred začiatkom jazdy a jeho partnerka nakoniec vrecúško našla a zdvihla.
„Boli to nejaké cukríky,“ poznamenala.
Nečakané intermezzo ich však nerozhodilo. „Skôr upokojilo. Nejaká zábava,“ usmiala sa 15-ročná Hečková.
Nové sezónne maximum
Krátky program slovenskej dvojice nebol bezchybný, ale získali zaň nové sezónne maximum 47,14 bodu.
„Žiaľ, nepodarilo sa nám zajazdiť to, čo sme mali natrénované. Ale boli tam aj pozitívne veci, twist, špirála smrti, kroky, pirueta. Mali sme však menší výpadok v zdvíhačke a mne nevyšiel axel. To nás posunulo dole,“ zhodnotil jazdu 17-ročný Války.
Mladí Slováci sú po krátkom programe na priebežnom 14. mieste. Z osemnástich dvojíc sa kvalifikovalo od voľných jázd najlepších šestnásť.
Hečková a Války v krátkom programe na hudbu z filmu Addams Family predviedli dvojitý twistovaný lutz, dvojitý axel, pri ktorom Alex spadol, trojitý odhadzovaný tulup, pri ktorej Laura zabojovala a ustála to.
„Počas sezóny sme stále zlepšovali tú jazdu. Aj keď tam boli výkyvy, tak sme spravili sezónne maximum,“ poznamenal Války.
Problémy s kolenom
Pre mladých Slovákov je to druhý juniorský európsky šampionát. Vlani v Debrecíne skončili na 14. mieste.
Vtedy avizovali, že v tejto sezóne už zaradia do programu aj trojité odhadzované skoky, čo aj splnili.
„Cítila som sa dobre, skoro ako na tréningu. Snažila som sa usmievať, užila som si to,“ vravela Hečková, ktorá pochádza zo Senice.
Počas sezóny ich pribrzdilo zranenie kolena partnera. Války strávil dva týždne v nemocnici, kde dostal antibiotiká.
Slovenská dvojica sa pripravuje v talianskom Bergamu pod vedením Lucu Dematteho a Ondřeja Hotáreka.
Keď bol Alex v nemocnici na Slovensku, Laura skákala sama, prípadne niektoré zdvíhačky alebo špirálu smrti robila s trénerom alebo s inými pretekármi.
Celkovo mali ako dvojica dvojmesačný výpadok.
„Trochu nás to vyhodilo z tréningového plánu, ale potom sme sa vrátili a jazdíme lepšíme. Teraz už to ide ako keby sme tú pauzu ani nemali,“ zdôraznil.
Už vyzerajú ako tím
Výber hudby krátkeho programu prebiehal trochu netradične. „Ešte vlani som si raz v Taliansku zaplietla vrkoč, uvidel ma tréner a zahlásil: Ďalší rok jazdíte na Adams Family,“ prezradila Hečková.
Vtedy si myslela, že iba vtipkuje, no on to myslel vážne. Bolo rozhodnuté. „Samozrejme, aj my sme s tým súhlasili,“ rýchlo dodal partner.
Ich hlavným cieľom na MSJ v Tallinne bolo kvalifikovať sa do voľných jázd.
„Aj vo voľnej chceme ísť na maximum, zabojovať a samozrejme, užiť si to,“ vyzdvihol rodák z Nitry.
„Je to aj môj najväčší cieľ, lebo nestíham si to užívať. To už je posledná súťaž sezóny, takže už musím,“ dodala jeho partnerka, ktorá pochádza zo Senice.
Války ešte v minulej sezóne robil aj sólo, ale v tomto ročníku sa venuje už len športovým dvojiciam.
„Vyhral som majstrovstvá Slovenska juniorov v sóle a vtedy som si povedal, že okej, už len športovky. Už by sa to nedalo skĺbiť,“ vysvetľoval.
Tréningy v Taliansku im veľmi prospievajú. „Najviac sme zlepšili odhadzované skoky, ale posunuli sme sa prakticky vo všetkých prvkoch, ale aj v prejave a v korčuľovaní. Už začíname vyzerať ako tím na ľade,“ skonštatoval.