Slováci boli najmladší v štartovom poli. Pri svojom debute hneď postúpili do finále

DEBRECEN. Zajazdili nové osobné maximum a nasledovalo napäté čakanie, či to bude stačiť na postup do finále.

Športové dvojice sú najrozmanitejšou disciplínou, keďže obsahuje veľa rôznych prvkov. Okrem skokov a piruet sú tam zdvíhačky, twisty či špirály smrti.

„Je to také dynamické, nie je to stále len o skokoch. Sú tam špirály a zdvíhačky,“ doplnila Hečková.

Jej partner prekvapil odpoveďou na otázku, aký je jeho obľúbený prvok. „Odhadzovaný skok,“ vyhlásil so smiechom.

Pri tomto prvku je chlapec v úzadí, ale aj od jeho techniky závisí, či sa skok podarí.

„Je dôležité, aby som to spravil presne. Ak to spravím zle, partnerka to neudrží. Je to veľká zodpovednosť. Potom je už na Laure, aby to ustála,“ vysvetľoval.