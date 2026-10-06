Dva filmy o Nepelovi v rýchlom slede? Trochu smola, vraví krasokorčuliar z toho druhého

Nemá také tréningové možnosti ako dvaja najlepší v krajine, ale svoj šport miluje a chce baviť divákov.
Krasokorčuliar Jozef Čurma na Memoriáli Ondreja Nepelu nebojoval o medaily, ale zožal veľký aplauz.
A to mnohí diváci o ňom ani netušili, že prednedávnom sa objavil aj na filmovom plátne.
Roztlieskal halu
21-ročný pretekár z Trnavy sa predstavil na Nepelovom memoriáli po druhý raz. Vlani skončil na 23. mieste, čím uzatváral výsledkovú listinu, v tomto roku obsadil 27. priečku spomedzi 28 účastníkov.
V krátkom programe sa nevyhol chybám a bol posledný, no vo voľnej jazde, v ktorej nastúpil na ľad ako prvý, sa mu podarilo predbehnúť dvoch pretekárov a posunúť sa o priečku vyššie v celkovom poradí.
VIDEO: Krátky program Jozefa Čurmu na Memoriáli Ondreja Nepelu
A čo je ešte dôležitejšie, na svetoznámu skladbu Everybody od skupiny Backstreet Boys predviedol jazdu, ktorou roztlieskal halu.
„Bol to celkom stres, keďže je tu veľká konkurencia. Krátky program mi nevyšiel, tak som išiel na ľad s tým, že si to idem užiť.
Chcel som odovzdať publiku myšlienku mojej jazdy, zabaviť divákov, zlepšiť im náladu, nech sa majú na čo pozerať.
Nepodarilo sa všetko úplne tak, ako som chcel, ale som povzbudený tým, že mám skúsenosť s touto súťažou. Viem sa z toho poučiť do budúcnosti,“ vyhlásil sympatický krasokorčuliar.
Minulý rok pri svojom debute ešte nevedel, čo má od takej veľkej súťaže s takým silným obsadením očakávať.
„Teraz som už vedel, ale keď krátky program nevyjde, už je ťažké sa do toho dostať vo voľnej jazde. Ale možno práve preto tlak vo voľnej jazde bol menší,“ vysvetľoval.
Jazdil pre fanúšikov
Čurmovi prvý skok vo voľnej jazde nevyšiel, ale nevzdal sa. „Od prvého skoku sa odvíja celá jazda, ale ani sa nepamätám, čo sa tam stalo.
Zdvihol som sa zo zeme a povedal som si, že idem ďalej. Následná kombinácia sa podarila, z toho som bol namotivovaný pokračovať,“ opisoval svoju jazdu.
Spomenutá sekvencia trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami bola najhodnotnejším prvkom jeho jazdy, dostal za ňu 12,03 bodu.
VIDEO: Voľná jazda Jozefa Čurmu na Memoriáli Ondreja Nepelu
„Vidím, kde sa musím zlepšovať. Bola to prvá súťaž v sezóne a tá práve ukáže všetky mínusy, čo všetko treba zlepšiť,“ vyhlásil.
Napriek technickým chybám fanúšikovia vnímali Čurmovo nasadenie a jeho krokovku sprevádzali rytmickým potleskom.
„Keď som počul ozvenu fanúšikov, povzbudilo ma to, že to idem odjazdiť pre nich. Je to súťaž, ale krasokorčuľovanie je stále aj umelecký šport.
Diváci si zaplatia za to, aby niečo videli. Odozva od divákov je veľmi podstatná. Keď to pretekár počuje, vie, že to bude dobré,“ podčiarkol mladý krasokorčuliar.
Zažil aj ťažké roky
K tomuto športu sa dostal cez svoju mamu, ktorá ho aj celý život trénuje. „Zamiloval som si to od prvých tréningov.
Vždy to bolo pre mňa o tom, aby som bol prvý, najlepší. Takáto vnútorná motivácia mi potom veľmi pomohla,“ prezradil.
Pri športe ho drží najmä rodina a vnútorná motivácia. „Boli aj ťažké roky, keď to vyzeralo, že nič z toho nebude a môžem to zabaliť.
Ale vydržal som to a snažím sa dobiehať to, čo som zameškal. V mojom prípade to boli dva roky pandémie, keď som prakticky netrénoval,“ priblížil neľahké obdobie.
„Vrátiť sa po dvoch rokoch do toho s tým, že chcem podávať výkony, bolo dosť náročné. Držala ma však pri tom motivácia, že mám na to a tvrdou prácou sa dá dosiahnuť všetko,“ vyhlásil.
Chce dohnať kolegov
Slovensko má aktuálne dvoch silných krasokorčuliarov. Adam Hagara bol na majstrovstvách Európy desiaty, na majstrovstvách sveta pätnásty.
Lukáš Václavík sa v predminulej sezóne tiež dostal do finále juniorskej Grand Prix a hoci jeho minulú sezónu poznačilo zranenie, v tomto roku by sa mal znovu etablovať v medzinárodnej konkurencii.
Jozef Čurma im zatiaľ nemôže konkurovať. „Nie je ľahké pozerať sa na ostatných pretekárov zdola, ale je to aj obrovská motivácia.
Viem, že mám na to, možno nie dnes, ale mám na to. Mojím dlhodobým cieľom je tvrdou prácou dohnať kolegov z reprezentácie a prebojovať sa možno na nejaké lepšie preteky,“ vravel trnavský krasokorčuliar.
Momentálne je prvoradé, aby svoje programy dokázal zajazdiť čisto. „Keď sa dostanem na tú úroveň, že budem vedieť vyskákať všetky skoky v jazde, tak to bude podstatne jednoduchšie pre mňa. Nebudem sa musieť toľko stresovať,“ prízvukoval.
Čurma trénuje v Trnave aj s Hagarom. „Je dobré ťahať sa za niekým. Vždy je dobré mať vedľa seba niekoho, kto to ovláda, možno sa občas aj spýtať, ak mi niečo nejde.
Je to ťahúň. Byť vedľa neho, vidieť jeho zápal pre prácu… Jeho výsledky sú dôkazom, že sa to dá,“ vyhlásil.
Na filmovom plátne
V jednej veci už Jozef Čurma Hagaru dohnal – aj on bol dablérom vo filme o Ondrejovi Nepelovi.
S odstupom niekoľkých mesiacov sa uviedli dva filmy o olympijskom víťazovi zo Sappora a Čurma bol súčasťou filmu s názvom Šampión. Režisérom bol Jakub Červenka, Nepelu stvárnil Adam Kubala a jeho trénerku Hildu Múdru hrala Jana Nagyová.
Film mal slávnostnú premiéru počas ZOH v Miláne v Slovenskom dome a potom doma počas MS v Prahe.
„Bol som prekvapený, že som dostal takúto ponuku a myslím si, že takáto ponuka sa neodmieta. Bola to moja prvá takáto skúsenosť, ale dúfam, že nie posledná,“ vravel s úsmevom Čurma.
VIDEO: Trailer k filmu Šampión
Pri nakrúcaní mu robili problém nové korčule.
„Na nových korčuliach sa veľmi ťažko korčuľuje. Som veľmi vďačný za trpezlivosť, ktorú so mnou mali aj tvorcovia filmu. Ten prvý tréning bol katastrofa, ale potom som už bol aj ja spokojný,“ prezradil.
Stvárniť Ondreja Nepelu je cťou pre každého krasokorčuliara. Výnimkou nebol ani Čurma.
„Ja som viac vnímal Jožka Sabovčíka z histórie slovenského krasokorčuľovania, Nepelu som mal skôr ako historický obrázok.
Aj cez tento film som sa však dokázal vžiť do jeho životnej situácie. Aj on prežíval to, čo prežívame my, súčasní krasokorčuliari. Bol mi veľmi blízky aj tou frustráciou.
Na začiatku bol dosť frustrovaný, ale potom to nejako dokázal vytiahnuť. Načerpal som z toho, že to bol veľký muž slovenského a svetového krasokorčuľovania a mám sa od neho čo učiť,“ zdôraznil.
Ľudia si filmy mýlili
Na nakrúcaní bola preňho najnáročnejšia pasáž, keď musel padať. „Ako krasokorčuliari sa snažíme vyhýbať sa pádom, pády totiž niekedy bývajú bolestivé. A padnúť naschvál je o to ťažšie. Potom som však našiel nejaký systém,“ smial sa.
Keďže v krátkom časovom rozpätí vznikli dva celovečerné filmy o Nepelovi, divákov to trochu mýlilo.
V októbri minulého roku mal premiéru film Gregora Valentoviča s názvom Nepela, v ktorom bol dablérom Adam Hagara. V tomto roku prišiel do kín Šampión.
„Videl som aj ten druhý film, mal som možnosť ich porovnať. Film, ktorý ide prvý do kina, má výhodu.
Hneď ako vyšiel ten druhý film, aj keď som ľuďom hovoril, že som toho súčasťou, ľudia si to väčšinou spojili s prvým filmom. To bola trochu smola. Náš film sa možno preto nedostal až tak do povedomia,“ poznamenal.
Je však veľmi vďačný za túto skúsenosť. „Pre mňa je to veľký krok dopredu. Nemal som nejaké očakávania, čo bude s tým filmom.
To, čo som vedel, som urobil čo najlepšie a bol som zvedavý, ako to zapracujú do filmu. Pre mňa bolo najväčším úspechom to vidieť na plátne. Verím, že ľudia sa možno k nášmu filmu ešte vrátia,“ podotkol.