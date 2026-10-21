Šialená kontrola od trénerov. Sledovali, čo jeme, nemohli sme mať ani kamarátov, vravel Čech

Krasokorčuľovanie je šport plný protikladov. Za dokonalými úsmevmi a trblietavými šatami sa totiž často skrýva utrpenie či šikana.
Naposledy o tom prehovoril v podcaste Seď a breč český tanečník na ľade Filip Taschler.
27-ročný pretekár súťaží so svojou sestrou Natáliou. Zúčastnili sa na dvoch olympiádach a sú pravidelnými účastníkmi vrcholných šampionátov.
Od leta 2025 sa pripravujú v Helsinkách pod vedením majstra sveta Maurizia Margaglia.
Poznal iba manipuláciu
Predtým strávili päť rokov v tíme Mattea Zanniho v talianskom mestečku Egna. Bolo to náročné obdobie, keď si súrodenci najprv ani neuvedomovali, že sa deje niečo nesprávne.
„Boli sme každý deň psychologicky týraní. Bol tam obrovský tlak na jedlo, takže sa objavili poruchy príjmu potravy.
Naty sa teraz lieči z anorexie. Ja som mal obrovský problém s vlastnou identitou,“ začal svoju spoveď 27-ročný pretekár.
„Hovorili nám, že byť sám sebou je slabosť. Nemohli sme mať kamarátov, každý deň sme boli pod kontrolou, s kým sa bavíme, čo jeme.
Tréneri rozhodovali aj o tom, či môžeme mať priateľa, priateľku,“ opisoval svoju skúsenosť Filip Taschler.
VIDEO: Rytmický tanec Taschlerovcov na Nepelovom memoriáli
Tréner na jeho sestru raz vrieskal preto, lebo si zastrihala končeky vlasov. „O siedmej ráno na ňu začal revať, že je to nemožné, lebo krátke vlasy vizuálne skracujú nohy. Bol to extrém,“ vravel český tanečník na ľade.
Po zmene prostredia a trénera sa museli naučiť, že trénerský prístup môže byť aj úplne iný. Vtedy si začali uvedomovať, že v Taliansku boli obeťou manipulácie.
Súrodenci začali spolupracovať s psychoterapeutmi a športovou psychologičkou. „Keď som nepoznal nič iné, len manipuláciu, myslel som si, že je normálne prebudiť sa každé ráno s tým, že sa bojím ísť na ľad,“ prezradil Taschler.
Sústavný boj s anorexiou
Natálie Taschlerová otvorene hovorila o anorexii na jeseň minulého roku. Vo videu na sociálnej sieti porozprávala, že jej problémy sa začínali v roku 2019.
„Odvtedy je to sústavný boj. Nútila som svoje telo prekročiť všetky hranice. V minulej sezóne som úplne stratila menštruáciu na celý rok.
Nefungovalo mi trávenie. Stratila som energiu, radosť a spojenie so sebou,“ uviedla vo svojom príspevku Taschlerová.
VIDEO: Voľný tanec Taschlerovcov na Budapest Trophy
Vo svojom príspevku hovorila najmä o komentároch na internete a nespomínala tlak zo strany trénerov, ale naznačila aj to, že aktuálne žije „v zdravšom prostredí“.
Jej problémy začínali po smrti otca. „Zrútil sa mi svet a nechcela som tu už byť bez neho. Vtedy ako keby nebol čas jesť. A žiaľ, v krasokorčuľovaní to je len plus a nikto si to nevšimol,“ vravela česká krasokorčuliarka v podcaste Showbyz se Šárkou.
Doplnila, že podobné problémy má v tomto športe veľmi veľa dievčat.
Učí sa prijímať chyby
V tejto sezóne majú Taschlerovci za sebou zatiaľ tri súťaže. V Japonsku na Kinoshita Cupe obsadili tretiu priečku, v Bratislave na Nepelovom memoriáli skončili na štvrtom mieste.
Minulý týždeň na Budapest Trophy zvíťazili. Za nimi skončila aj španielska dvojica Olivia Smartová, Tim Dieck, ktorí sa nevyhli pádu.
„Od narodenia som perfekcionista. Keď sa na to nabalil aj ten trénerský tím, bol to extrém,“ priznal v podcaste Seď a breč Filip Taschler.
„Chyby neexistovali. Keď sme jazdili program a bola tam malá chyba, vypli hudbu a museli sme ísť znova. Stalo sa, že sme jazdu išli šesťkrát,“ poznamenal.
V Taliansku bolo zvykom každý deň absolvovať simuláciu pretekov. Za normálnych okolností to pomáha pretekárom, aby na skutočnej súťaži boli pokojnejší, lebo situácia im už nie je cudzia.
Pre Taschlerovcov platil presný opak. „Ako sme počuli na súťažiach našu hudbu, hneď to bolo spojené s tým šialeným tlakom. Nemohli sme sa uvoľniť. Tieto veci riešime až doteraz,“ prezradil.
Nový trénerský tím sa preto sústredí aj na to, aby česká dvojica dokázala lepšie prijať svoje chyby.
„Keď zakopnem a spadnem, tréner začne tlieskať: Super! Človeka to neskutočne oslobodí,“ vravel Taschler.
Tréneri prenášajú traumu
V súčasnosti sa učí aj prijímať svoje emócie. „Hovorili nám, že plakať je slabosť, hovoriť o veciach je slabosť. Začal som mať problémy s panickými atakmi, lebo niekde to muselo vyjsť,“ poznamenal.
Spolupráca s Mauriziom Margagliom funguje aj v tomto ohľade. „Je to otec štyroch chlapcov, takže je tam aj rodinný aspekt,“ vravel.
Filip Taschler si myslí, že sa často stáva, že tréneri prenášajú traumatické skúsenosti, ktoré oni sami zažili, na ďalšiu generáciu.
„Nemajú to spracované v sebe a nevedome to prenášajú na deti. Ja mám šťastie, že sa môžem venovať terapiám,“ zdôraznil.
Aj v jeho živote znamenala veľkú zmenu smrť otca. Dovtedy bol ťažký introvert, ale po tejto skúsenosti sa v ňom „niečo zlomilo“.
„Povedal som si, že chcem poznávať ľudí, chcem chodiť von a byť komunikatívny,“ vysvetľoval.
„Snažím sa viac žiť. Mám pocit, že posledných päť rokov som žil v akejsi simulácii. Nebol som to ja. Za ten rok, čo sme odtiaľ odišli, som zažil stokrát viac vecí, než za tých päť rokov,“ skonštatoval Filip Taschler.