Bezchybný Hagara opäť očaril Bratislavu. Dôležité je pokoriť vlastnú hlavu, vravel

Sú to jeho domáce preteky. V hľadisku má množstvo kamarátov, známych, tréningových partnerov. Ani olympijský víťaz nedostal taký potlesk ako domáci miláčik publika.
Adam Hagara sa na Memoriáli Ondreja Nepelu opäť odvďačil fanúšikom výbornými jazdami. Po bezchybnom krátkom programe nezaváhal ani vo voľnej jazde.
Za voľnú jazdu získal 144,95 bodu, jeho celkové skóre bolo 225,18 bodu. Skončil na šiestom mieste.
Nerád chodí prvý
V novej voľnej jazde na hudbu zo seriálu Andor začal náročnou skokovou sekvenciou trojitého axla s trojitým salchowom a dvojitým tulupom. Pokračoval ďalšou kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom.
Druhý trojitý axel bol nedorotovaný, takže pri ňom stratil zopár bodov, následne však trojitý rittberger, trojitý flip aj trojitý lutz boli predvedené veľmi dobre.
Jednu piruetu mal na najvyšší level štyri, ďalšiu na level tri, takisto ako krokovú sekvenciu.
„Som spokojný s jazdou. Boli tam drobné chybičky a stále sa môžeme zlepšovať, ale jazdilo sa mi celkom fajn,“ vravel po jazde 20-ročný pretekár.
V poslednej rozjazdke nastúpil hneď ako prvý v poradí. „Strašne to nemám rád, ak chodím prvý, no všimol som si, že vždy, keď idem prvý, zajazdím čisto. Takže síce to nemám rád, ale asi mi to pomáha. Mám najazdenú rozjazdku, mám to v nohách. Ale zase sa nestíham toľko vydýchať,“ vysvetľoval.
Technicky sa cíti veľmi dobre
Hagara pred rokom skočil prvý raz v živote štvoritý skok práve vo voľnej jazde na Memoriáli Ondreja Nepelu.
Tentoraz ho do jázd nezaradil. Po olympiáde z neho začal mať trochu strach, ale už ho znovu trénuje.
„Mrzí ma, že som teraz nešiel so štvorákom, ale niekedy je dôležité uprednostniť iné veci. Chceli sme zvládnuť nové jazdy a ukázať sa pred divákmi, že som stále tu, stále to viem,“ vravel Hagara.
VIDEO: Voľná jazda Adama Hagaru na Memoriáli Ondreja Nepelu
V minulej sezóne mal štvorák istý už v prvej časti sezóny, no vo voľnej jazde na olympiáde z neho spadol a potom sa už celá jazda rúcala.
„Teraz by sme to chceli naplánovať tak, aby tá najlepšia forma vychádzala v druhej polovici sezóny,“ podčiarkol slovenský pretekár.
Koncom októbra by však na Grand Prix vo Francúzsku už chcel znovu zaradiť aj štvoritý skok.
„Ja sa v ňom cítim veľmi dobre, keď ho idem,“ smial sa. „Dôležité je pre mňa mentálne to prekonať a trénovať to, až kým to nebude dokonalé ako predtým. Technicky sa cítim veľmi dobre, dôležité je iba pokoriť svoju hlavu,“ zdôraznil Hagara.
Súťaž je mentálne náročná
Pred Nepelovým memoriálom naposledy súťažil na majstrovstvách sveta v Prahe. Súťažný adrenalín teda zažil po pol roku.
„Tešil som sa na publikum, ale súťaž je celkovo dosť náročná mentálne. Je to neustále premýšľanie nad programom a ťažko sa to prekonáva. Som vždy rád, keď to po programe opadne,“ prezradil.
Zvyčajne ho však po jazdách čaká ďalšia šichta: rozdáva podpisy a ochotne pózuje s každým, kto sa s ním chce odfotiť.
V pondelok si dá od ľadu pauzu a pôjde do školy. Študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave.
„Zistil som, že máme odovzdať zadanie do nedele, čo som nevedel, takže už som písal vyučujúcemu,“ vravel Hagara.
Nezvyčajné pády Václavíka
Lukáš Václavík obsadil 12. miesto. Vo voľnej jazde na hudbu z filmov Matrix a Duna skočil trojitý axel, pokračoval kombináciou trojitého flipa s trojitým tulupom a zvládol aj trojitý salchow.
V choreografickej sekvencii však prišiel nešťastný pád pri nevšednej pozícii, v ktorej sa musí držať na jednej ruke a jednej nohe.
So skokmi nebol ani v druhej časti jazdy žiadny výrazný problém. Skočil sekvenciu trojitého lutza s jednoduchým tulupom a dvojitým axlom, trojitý lutz a trojitý flip.
Lenže pri výjazde zo záverečnej piruety, kde tiež predvádza premet, sa mu znovu ruka podšmykla a bol z toho druhý pád.
Václavík dostal za voľnú jazdu 129,44 bodu a celkovo 200,41 bodu.
VIDEO: Voľná jazda Lukáša Václavíka na Memoriáli Ondreja Nepelu
„Učím sa. Možno bude treba zmeniť kostým a rukavice, lebo tieto prvky som nemal v jazde minulý rok. Je to zaujímavá pozícia a určite aj rozhodcovia radi budú vidieť tieto pohyby v choreosekvenciách, ale žiaľ, je tam veľká strata bodov,“ poznamenal 19-ročný pretekár.
Tešilo ho však, že oproti Kinoshita Cupu v Japonsku sa zlepšil kondične aj technicky, dostal aj vyššie skóre.
Už o dva týždne ho čakajú preteky Tayside Trophy v Škótsku. Dovtedy sa už nevráti do Ameriky, kde od leta trénuje, ale bude sa pripravovať sám v Taliansku.
„Snažím sa to takto nakombinovať, aby som mal preteky blízko seba a nemusel letieť hore-dole. Už nie som junior, stratil som aj svetový ranking a potrebujem ho získať naspäť,“ zdôraznil Václavík.
Čurma chcel zabaviť publikum
Tretí slovenský pretekár Jozef Čurma obsadil predposledné 27. miesto. Vo voľnej jazde získal 82,42 bodu, jeho celkové skóre bolo 123,62 bodu. Oproti krátkemu programu si polepšil o jedno miesto.
„Bol to celkom stres, keďže je to veľká súťaž, veľká konkurencia. Krátky program mi nevyšiel, tak som išiel do voľnej jazdy s tým, že idem zabaviť publikum a troška zlepšiť náladu. Aj preto som si to naozaj užil, aj keď sa nepodarilo všetko tak, ako som chcel,“ uviedol pretekár Krasoklubu Trnava.
VIDEO: Voľná jazda Jozefa Čurmu na Memoriáli Ondreja Nepelu 2026
Vo svojej voľnej jazde na pieseň od Backstreet Boys sa nevyhol pádom, ale skočil aj náročnú sekvenciu trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami. Pritom v úvode jazdy mu vôbec nevyšiel trojitý flip.
„Prvý skok je kľúčový, lebo od toho sa väčšinou odvíja celá jazda. Ale teraz si ani nepamätám, čo sa tam stalo. Zdvihol som sa zo zeme a nevzdal som to,“ zdôraznil 21-ročný pretekár.