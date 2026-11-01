Vylepšil svoju pozíciu po krátkom programe. Francúz predčil Japonca a ovládol Grand Prix

Francúzsky krasokorčuliar Kevin Aymoz vyhral v noci na nedeľu Grand Prix ISU v kanadskej Kelowne ziskom 258,43 bodu.
V súťaži športových dvojíc triumfovala domáca Lia Pereirová s Trenntom Michaudom (202,17) a potvrdili prvé miesto z úvodnej fázy.
Aymoz vylepšil svoju pozíciu po krátkom programe, kedy strácal na Ria Nakatu 2,38 boda. Japonec skončil druhý s mankom 9,18 boda.
Tretí bol Mihhail Selevko z Estónska, a to 0,59 b za Nakatom. Oproti krátkemu programu poskočil o dve pozície, keďže v rámci voľných jázd získal najviac bodov.
Na druhom mieste športových dvojíc sa udržala dvojica Alisa Efimovová, Misha Mitrofanov z USA (191,90), štvrtú priečku vylepšili bronzoví Švajčiari Oxana Vouillamozová a Tom Bouvart (183,12).
Grand Prix ISU, Skate Canada
Muži - voľné jazdy:
1. Kevin Aymoz (Fr.) 258,43 b, 2. Rio Nakata (Jap.) 249,25, 3. Mihhail Selevko (Est.) 248,66, 4. Stephen Gogolev (Kan.) 232,72, 5. Kirilo Marsak (Ukr.) 226,40, 6. Kazuki Tomono (Jap.) 222,85
Športové dvojice - voľné jazdy:
1. Lia Pereirová, Trenntom Michaudom (Kan.) 202,17 b, 2. Alisa Efimovová, Misha Mitrofanov (USA) 191,90, 3. Oxana Vouillamozová, Tom Bouvart (Švaj.) 183,12, 4. Anna Valesiová, Martin Bidař (ČR) 166,66, 5. Ava Kempová, Yohnatan Elizarov (Kan.) 163,07, 6. Sofija Holičenková, Artem Darenskij (Ukr.) 160,73