Hagara po dopade krútil hlavou. Vo Francúzsku mu krátky program vôbec nevyšiel

GP Francúzska – Angers
Krátky program mužov:
PORADIE
KRAJINA
MENO
SKÓRE
1.
Adam Siao Him Fa
102,46 b
2.
Aleksandr Selevko
85,49 b
3.
Minkju Seo
83,83 b
4.
Michail Šajdorov
80,25 b
5.
Jacob Sanchez
79,63 b
12.
Adam Hagara
59,17 b
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara spravil v krátkom programe na Grand Prix vo Francúzsku viaceré veľké chyby a priebežne je na poslednom mieste.
Fanúšikovia slovenského krasokorčuľovania nie sú zvyknutí na tento pohľad. Hagara patrí k mimoriadne stabilným pretekárom a vo väčšine prípadov jazdí bez zaváhaní.
Na prvom podujatí tohtoročného seriálu Grand Prix v Angers to neplatilo.
Pád z axla a ďalšie zaváhanie
V krátkom programe spravil 20-ročný krasokorčuliar dve výrazné chyby.
Spadol z trojitého axla, čo je zvyčajne jeho najkrajší skok. Následne namiesto trojitého lutza skočil iba dvojitý, čo znamenalo, že tento skok sa mu vôbec nezapočítal. V krátkom programe musí byť sólo skok minimálne trojitý. Hagara hneď po dopade krútil hlavou, bol si vedomý, že to bude veľká strata.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na GP Francúzska
Ani jeho úvodná kombinácia trojitého flipa s trojitým tulupom nebola dokonalá, ale tam stratil iba zopár desatín za nie práve ideálny výjazd.
Hagara získal v krátkom programe iba 59,17 bodu. Z doterajších 37 seniorských pretekov, na ktorých sa Hagara počas kariéry zúčastnil, dostal nižšie známky iba trikrát, naposledy pred štyrmi rokmi.
Pred mesiacom na Nepelovom memoriáli sa priblížil k svojmu osobnému maximu, získal 80,23 bodu.
V tejto sezóne slovenský pretekár zatiaľ nezaradil štvoritý skok do svojich jázd.
Chyby robili aj iní
Po krátkom programe je priebežne na prvom mieste domáci Adam Siao Him Fa, ktorý predviedol bezchybnú jazdu s dvoma štvoritými skokmi.
Hagara nebol jediným pretekárom, ktorému sa nedarilo, Japonec Kao Miura zaváhal pri každom skokovom prvku.
Aj olympijský šampión Michail Šajdorov spadol v úvode zo štvoritého lutza, kým Estónec Selevko namiesto plánovaných dvoch štvoritých skokov skočil iba trojité.
Napriek tomu patrí Selevkovi druhé miesto. Na treťom mieste je bývalý juniorský majster sveta Minkju Seo z Kórejskej republiky.
Voľné jazdy mužov sú na programe v nedeľu o 13.10.