Chcel už jazdiť v revue, no komunisti rozhodli inak. O Nepelovi vznikajú naraz dva filmy

Počas angažmánu v ľadovej revue sa oženil s kamarátkou, no len preto, že túžil ísť na zájazd do Čile, no s československým pasom by ho tam nepustili.

„Ondrej si takmer nikdy nerobil starosti. Vrhal sa do rôznych činností, miloval balet, divadlo, muzikál, dobrú kuchyňu, zbožňoval cestovanie. Žil tak, akoby ani neexistoval zajtrajšok,“ spomínal na Nepelu v dokumente Radosť zo života jeho kolega z revue Walter Häfner.

Po odchode z revue koncom 80. rokov sa usadil v Nemecku, kde trénoval budúcu majsterku Európy Claudiu Leistnerovú.

Zomrel 2. februára 1989 v Mannheime niekoľko dní pred svojimi 38. narodeninami na ochorenia priamo spôsobené chorobou AIDS.