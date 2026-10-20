Na elitné preteky dostal pozvánku aj mladý Slovák. Jeho súperom bude aj olympijský víťaz

Olympijský víťaz, dvojnásobný európsky šampión, juniorský majster sveta a ďalší medailisti z vrcholných podujatí. A medzi nimi Slovák.
Adam Hagara sa cez víkend predstaví na úvodnom podujatí tohtoročného seriálu Grand Prix krasokorčuliarov vo francúzskom meste Angers.
Pre 20-ročného pretekára to bude druhá účasť na pretekoch seniorskej Grand Prix. Premiéru si odkrútil vlani v Japonsku na NHK Trophy.
So štvorákom stále bojuje
Hagara už má v tejto sezóne za sebou prvú súťaž. Na Memoriáli Ondreja Nepelu prezentoval svoje nové jazdy a obsadil šieste miesto.
Zajazdil dva bezchybné programy, bez pádov a zaváhaní, ale aj bez štvoritého skoku.
S tým mal mladý krasokorčuliar počas leta problém a stále s ním na tréningoch bojuje.
„Pracujem na tom. Snažím sa prekonávať, robím pre to maximum. Keď všetko bude, ako má byť a budem sa na to cítiť, tak to vyjde. Momentálne to pre mňa nie je stopercentne istý skok, ale snažíme sa na tom pracovať na každom tréningu,“ vravel Hagara.
Rád by štvoritý skok zaradil do jázd už vo Francúzsku, no zároveň si uvedomuje, že ak ho pokazí, môže na tom oveľa viac stratiť, ako keby zajazdil čistú jazdu len s trojitými skokmi.
„S ničím iným nemám problém. Som kondične a celkovo pripravený a teším sa na Grand Prix. Bude to môj prvý veľký štart v tejto sezóne a uvidíme, ako to pôjde,“ vravel pre Sportnet Hagara.
S dôrazom na detaily
S výkonom na Nepelovom memoriáli mohol byť spokojný a zároveň to bola aj dobrá spätná väzba na nové programy.
„Počul som veľa reakcií od rozhodcov a rozhodkýň, že sa to veľmi zlepšilo a boli tam rôzne pohyby, čo odo mňa nečakali,“ poznamenal Hagara.
V krasokorčuľovaní sú najefektnejšími prvkami skoky, ale veľa bodov sa dá získať (alebo stratiť) aj pri piruetách či krokových sekvenciách.
Práve preto sa Hagara na tréningoch zameriaval aj na tieto prvky. „Dolaďovali sme detaily, kde som stratil levely. Snažíme sa vylepšovať piruety aj krokové sekvencie,“ uviedol.
„Na piruetách som stratil celkom veľa bodov, takže sme sa sústredili aj na to. Aj do krokovky chceme pridávať veci, aby to bolo na level štyri, aj sa o tom radíme, lebo aj tento rok sa trochu menili pravidlá,“ doplnil.
V krátkom programe korčuľuje Hagara na pieseň Mercy od Shawna Mendesa, vo voľnej jazde používa hudbu zo seriálu Andor.
„Nové programy už mám celkom vyjazdené. Všetko ide postupne a budeme sa snažiť, aby boli najlepšie na konci sezóny na vrcholných podujatiach,“ poznamenal Hagara.
Silná konkurencia
V kategórii jednotlivcov štartuje na podujatiach Grand Prix 12 pretekárov. Pozvánku dostanú len tí najlepší na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny a svetového rebríčka.
V Angers bude mať Hagara nesmierne silnú konkurenciu. V štartovej listine figuruje olympijský víťaz z Kazachstanu Michail Šajdorov, dvojnásobný majster Európy a medailista z MS Adam Siao Him Fa z Francúzska, jeho dvaja krajania Francois Pitot a Samy Hammi, strieborný z ME 2024 Estónec Aleksandr Selevko, strieborný z ME 2025 Talian Nikolaj Memola, úradujúci víťaz Majstrovstiev štyroch kontinentov Kao Miura z Japonska, jeho krajan a bronzový z tých istých pretekov Sota Jamamoto, juniorský majster sveta z roku 2024 Minkju Seo z Kórejskej republiky a dvaja skvelí Američania, Jimmy Ma a Jacob Sanchez.
„Grand Prix je len pre vybraných krasokorčuliarov, ide tam svetová špička. Tento rok sa môžem predstaviť až na dvoch podujatiach, chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ zdôraznil Hagara. Okrem pretekov v Angers dostal pozvánku opäť aj na NHK Trophy do Japonska, ktorá sa bude konať koncom novembra. Pred rokom tam obsadil šiestu priečku.
Grand Prix Francúzska sa začína v piatok 23. októbra. Krátky program mužov je na programe v sobotu 24. októbra o 12:30, voľné jazdy mužov sa konajú v nedeľu 25. októbra o 13:10.