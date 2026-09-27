Výborný výkon a výbuch emócií. Mladá Slovenka pri svojom debute hneď získala medailu

Memoriál Ondreja Nepelu 2026
Ženy - konečné poradie:
#
Krajina
Meno
Body
1.
Yuseong Kim
202,70
2.
Haein Lee
190,55
3.
Olívia Lengyelová
182,99
4.
Sophie Joline von Felten
175,66
5.
Gabrielle Daleman
60,15 b
17.
Terézia Pócsová
125,37 b
Slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová obsadila celkové tretie miesto v súťaži žien na Memoriáli Ondreja Nepelu 2026 v Bratislave.
17-ročná krasokorčuliarka nastúpila na svoje prvé preteky medzi seniorkami a hneď dosiahla pódiové umiestnenie.
Bola tretia už po krátkom programe, vo voľnej jazde tiež zajazdila bezchybne a napokon si svoje miesto obhájila.
Je to prvá slovenská medaila na Nepelovom memoriáli v kategórii žien po 14 rokoch. V roku 2012 skončila Monika Simančíková na druhom mieste.
Slovensko naposledy získalo medailu na tomto podujatí v roku 2014, zásluhou tanečného páru Federica Testová, Lukáš Csölley.
Tohtoročnú súťaž vyhrala Kórejčanka Yuseong Kim, striebro si vybojovala jej krajanka Haein Lee. Kompletné výsledky nájdete tu.
Vysoko nad limitom
Na hudbu zo seriálu Game of Thrones zajazdila rodáčka z Košíc výbornú voľnú jazdu so šiestimi trojitými skokmi.
Začínala kombináciou trojitého lutza s dvojitým tulupom (ten mal byť trojitý), nasledoval dvojitý axel, trojitý rittberger, náročná skoková sekvencia trojitého flipa s trojitým salchowom a dvojitým axlom. Skvele zvládla aj trojitý lutz a trojitý flip.
Jednu piruetu mala na level tri, druhú na level dva a krokovú pasáž na level tri.
VIDEO: Voľná jazda Olívie Lengyelovej na Memoriáli Ondreja Nepelu
„Som spokojná s jazdou. Bolo to trochu náročnejšie, lebo prišlo viac ľudí ako na krátky program, ale keď to človek rozdýcha, tak sa to dá zvládnuť,“ zhodnotila svoj výkon.
Za voľnú jazdu získala 120,71 bodu a celkovo 182,99 bodu. Svoje osobné maximá si zlepšila vo voľnej jazde o takmer sedem bodov, celkovo dokonca o takmer trinásť bodov.
Hneď na prvý pokus si splnila aj minimálne kombinované skóre na veľké šampionáty.
Lengyelová mala v krátkom programe najvyššiu technickú známku – 35,83 bodu, vo voľnej jazde druhú najvyššiu – 63,11 bodu. Spolu je to 98,94 bodu, pričom na európsky šampionát je pre ženy limit 75 bodov a na majstrovstvá sveta 88 bodov.
Výbuch emócií
Vo voľnej jazde štartujú pretekári v obrátenom poradí. Lengyelová bola bezprostredne po svojej jazde priebežne druhá.
Kórejčanka Yuseong Kim, ktorá bola po krátkom programe na štvrtom mieste, totiž zajazdila výborný program s dvoma trojitými axlami.
Mladá Slovenka teda ešte nemala istotu medaily. Ďalšia Kórejčanka Haein Lee ju predbehla, no priebežná líderka, Rumunka Julia Sauterová mala naplánované menej náročné prvky, navyše niektoré z nich pokazila.
Už v polovici jej jazdy bolo jasné, že Lengyelovej bronzová medaila nemôže ujsť. Mladá Slovenka sa však nechcela vopred tešiť.
Keď však padla definitíva, od radosti sa rozplakala. „Je to neopísateľné. Výbuch emócií. Som veľmi rada, že to môžem zažiť práve tu, keď je tu toľko ľudí, ktorých poznám a ktorí mi fandia. Veľa ľudí ma podporovalo aj online,“ vravela šťastná Lengyelová.
Pred pretekmi o medaile ani nesnívala. „Nerada si dávam vysoké ciele. Potom mám pocit, že je veľmi náročné ich splniť. Rada idem krok za krokom,“ vravela zverenka trénera Sergeja Rozanova a Poliny Šuboderovej.
Výzva aj pred kamerami
Lengyelová je rodáčka z Košíc, no dlho trénovala v Prešove a je študentkou tamojšieho gymnázia.
Po Nepelovom memoriáli pôjde na dva dni do školy, v utorok ju čaká písomka z dejepisu.
Inak sa pripravuje v talianskom mestečku Ritten blízko Bolzana a je členkou bratislavského klubu Jumping Joe.
V tejto sezóne už štartovala na dvoch podujatiach juniorskej Grand Prix, v jej ďalšej časti sa však chce sústrediť na seniorské preteky.
„Juniorský svetový šampionát asi prenechám sestre,“ vravela staršia zo sestier Lengyelových.
Alica reprezentovala Slovensko na MS juniorov aj v minulej sezóne a obsadila 15. miesto.
Skvelý výkon na prvej seniorskej súťaži bol trochu prekvapením aj pre ňu samotnú.
„Som milo prekvapená, ako sa mi to vydarilo. Ale vedela som, že to možno bude jednoduchšie, keďže mám slovenské publikum. Aj rozhodcovia sú sčasti slovenskí, ktorých poznám. Určite je jednoduchšie pozerať sa na nich ako na niekoho úplne cudzieho,“ prezradila Lengyelová.
Počas Nepelovho memoriálu absolvovala aj rôzne mediálne vystúpenia.
„Bola to nová skúsenosť. Podarilo sa to zorganizovať tak, že tie veľké rozhovory neboli počas súťažného dňa, čo bolo super. Ale nie som človek, ktorý dokáže pred kamerami rozprávať, takže aj to je pre mňa výzva,“ vravela s úsmevom bronzová medailistka.
Splnený sen
Druhá Slovenka v štartovom poli Terézia Pócsová obsadila konečné 17. miesto.
Vo voľnej jazde na skladbu November Rain skočila aj kombináciu trojitý salchow, jednoduchý axel, dvojitý axel, čo bol jej najhodnotnejší prvok.
Všetky skoky ustála, až na záverečný trojitý salchow. Vo voľnej jazde získala 80,45 bodu a celkovo 125,37 bodu.
„Mala som iba malý stres. Je to nová voľná jazda a choreografia sa mi veľmi páči. Tešila som sa, že ju môžem predviesť a veľmi som si to užila,“ vravela pretekárka klubu Jumping Joe Bratislava.
Bola to jej premiéra na Nepelovom memoriáli. V hľadisku mala množstvo fanúšikov. Po jazde v útrobách štadióna za ňou hneď bežalo nadšené dievčatko: „Terezka, Terezka, hodila som ti plyšáka! Je taký žltý!“
Následne jej muselo ukázať konkrétnu hračku, keďže 20-ročná Slovenka niesla obrovské vrece plné plyšákov.
„Bol to veľmi dobrý pocit, mať takúto podporu. Mám menší stres, keď je tu veľa ľudí. Vtedy sa na to viac teším a som rada, že som to mohla takto zažiť,“ vravela Pócsová.
Na Nepelov memoriál chodila pravidelne odmalička ako fanúšička. „Možno od mojich šiestich rokov. Bol to pre mňa sen tu korčuľovať. Som veľmi rada za tú skúsenosť a veľmi si to užívam,“ podčiarkla Pócsová.