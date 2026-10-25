Hagara predčasne končí vo Francúzsku. Z pretekov sa odhlásil na poslednú chvíľu

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara odstúpil z pretekov Grand Prix vo Francúzsku. Informácia sa objavila tesne pred začiatkom voľných jázd.
Podľa oficiálnej správy odstúpil zo zdravotných dôvodov.
20-ročnému krasokorčuliarovi v sobotu vôbec nevyšiel krátky program a po viacerých chybách bol priebežne na poslednom, 12. mieste.
Hagara je prihlásený budúci týždeň na medzinárodné preteky Tirnavia Cup v Trnave, ale je otázne, či tam bude štartovať.
Jeho druhým podujatím Grand Prix je NHK Trophy v Japonsku v posledný novembrový víkend.