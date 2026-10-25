Hagara predčasne končí vo Francúzsku. Z pretekov sa odhlásil na poslednú chvíľu

Adam Hagara.
Adam Hagara. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|25. okt 2026 o 14:05
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Po sobotňajšom krátkom programe mu patrilo posledné miesto.

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara odstúpil z pretekov Grand Prix vo Francúzsku. Informácia sa objavila tesne pred začiatkom voľných jázd.

Podľa oficiálnej správy odstúpil zo zdravotných dôvodov.

20-ročnému krasokorčuliarovi v sobotu vôbec nevyšiel krátky program a po viacerých chybách bol priebežne na poslednom, 12. mieste.

Hagara je prihlásený budúci týždeň na medzinárodné preteky Tirnavia Cup v Trnave, ale je otázne, či tam bude štartovať.

Jeho druhým podujatím Grand Prix je NHK Trophy v Japonsku v posledný novembrový víkend.

Krasokorčuľovanie

    Adam Hagara.
    Adam Hagara.
    Hagara predčasne končí vo Francúzsku. Z pretekov sa odhlásil na poslednú chvíľu
    Titanilla Bőddnes 14:05
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