Akoby prišiel z inej galaxie, po exhibícii neskrýval slzy. Na ľade kraľuje boh štvorákov

BRATISLAVA. Akoby prišiel z inej galaxie. Dokáže veci, ktoré odporujú gravitácii, s ľahkosťou skáče tie najnáročnejšie skoky. Na sociálnych sieťach si dal prezývku QuadGod – boh štvorákov. Že to nebolo arogantné ani prestrelené, ukazuje aj fakt, že ho už takto predstavujú aj na oficiálnych podujatiach. Krasokorčuliar Ilia Malinin je generačný talent, ktorý už v dvadsiatich patrí medzi najväčšie legendy svojho športu. Minulý týždeň na majstrovstvách sveta v Bostone získal svoj druhý titul svetového šampióna.

Obrovský náskok Dominoval v oboch častiach pretekov. V krátkom programe na pieseň Running of rapera NF získal 110,41 bodu, vo voľnej jazde na skladbu s názvom Im Not a Vampire 208,15 bodu. V krátkom programe skočil dva štvorité skoky, vo voľnej jazde šesť a to mu ešte jeden lutz nevyšiel. Všetkých šesť existujúcich skokov predviedol v rámci jednej jazdy so štyrmi rotáciami, vrátane axla, to sa predtým nepodarilo nikomu inému. Práve Malinin bol prvý pretekár na svete, ktorý skočil štvoritý axel. V celkovom poradí zvíťazil s vyše tridsaťbodovým náskokom, dostal 318,56 bodu, strieborný Michail Šajdorov z Kazachstanu mal na konte 287,47 bodu. VIDEO: Ilia Malinin a jeho voľná jazda na MS

„Ako sa cítim? Som trochu unavený,“ vtipkoval bezprostredne po svojej jazde. Názov jeho voľného programu prezrádza, že nie je žiadny upír, no možno je mimozemšťan, lebo zvláda veci, ktoré takmer presahujú ľudské možnosti. V Bostone plánoval voľnú jazdu so siedmimi štvoritými skokmi a bol trochu sklamaný, že mu to nevyšlo. „Myslím si, že je to pre mňa ideálny plán skokov, takže budem pracovať na tom, aby som to dokázal predviesť aj v pretekoch. Možno som bol po úspešnom trojitom rittbergri príliš rozrušený,“ povedal po svojej jazde.

Rád sa hrá so štvorákmi Experimentovať chce aj naďalej, na tréningoch skúša kombináciu dvoch štvoritých skokov. „Chcem zistiť, aké rôzne štvoráky by som mohol dať do kombinácie. Je to pre mňa o radosti z korčuľovania, rád sa takto hrám,“ prezradil. Nemôže zaspať na vavrínoch, lebo inšpiruje aj ostatných pretekárov, Šajdorov napríklad vo voľnej jazde skočil kombináciu trojitého axla so štvoritým salchowom a za tento jeden jediný prvok dostal 21,53 bodov.

Bol to najvyššie hodnotený prvok celých pretekov, ktorý je obzvlášť náročný tým, že pretekár nemá možnosť na rozbeh pred štvoritým skokom. „Opačná“ kombinácia štvoritého salchowa s trojitým axlom priniesla Malininovi 19,05 bodu a to ešte dostal bonus, lebo ju predviedol v druhej polovici programu. „Samozrejme, Ilia ma neskutočne motivuje. Ja tiež chcem niečím prekvapiť a byť konkurencieschopný,“ vysvetľoval Šajdorov.

Všetci sa od neho môžu učiť Američan a Kazach stáli spolu na stupňoch víťazov aj v roku 2022 na juniorských majstrovstvách sveta. „Myslím si, že odvtedy som sa zmenil a vyvíjal. Pracoval som tvrdo na skokoch, na komponentoch a na technike korčuľovania. Teší ma progres, ktorý som odvtedy spravil,“ povedal Malinin. V súčasnosti je najväčšou hviezdou svojho športu. Už po druhý raz v rade vyhral titul „Krasokorčuliar roka“ na tradičnej posezónnej ankete Medzinárodnej korčuliarskej únie.

Ilia Malinin vo voľnej jazde na MS v Bostone. (Autor: TASR/AP)

Triumfovali aj jeho rodičia a zároveň tréneri Roman Skorniakov a Tatiana Malininová v kategórii Tréner roka, kým v kategórii Najzábavnejší program roka zvíťazil Malininov krátky program Running. Na slávnostnom odovzdávaní cien začal mladý krasokorčuliar ďakovnú reč netradične. „Predovšetkým ďakujem sebe za celú tú prácu a námahu, ktorú som vložil do toho, aby som neustále napredoval,“ hovoril so smiechom. „Myslím si, že od Iliu sa môžeme všetci niečo naučiť, napríklad že sa v istých prípadoch môžeme poďakovať aj sami sebe,“ poznamenala moderátorka galavečera olympijská šampiónka z Nagana Tara Lipinská.

Smútenie v priamom prenose Malinina často kritizovali, že je iba skokan, ale v posledných sezónach spravil obrovský progres aj v druhej známke a rastie v skutočného umelca na ľade. V jazdách dokáže ukázať aj svoju citlivú stránku. Keď koncom januára havaroval let American Airlines z Wichity do Washingtonu s vojenským vrtuľníkom, medzi 67 obeťami bolo až 28 členov krasokorčuliarskej komunity. Majstrovstvá Spojených štátov sa totiž konali práve vo Wichite a po ich skončení mali talentovaní mladí športovci v dejisku šampionátu ešte prípravný kemp. Medzi obeťami boli aj bývalí majstri sveta v športových dvojiciach Evgenia Šiškovová a Vadim Naumov, ktorých syn Maxim Naumov bol na domácom šampionáte štvrtý. Preteky vyhral Malinin a už niekoľko hodín po nehode musel dávať rozhovory televíznym spoločnostiam, aby sa vyjadril k tragickej udalosti. Bol pod obrovským tlakom, pritom sám prežíval stratu a bolesť – viacero obetí poznal osobne, Maxim Naumov je jeden z jeho najlepších kamarátov.

Americká krasokorčuliarska federácia zorganizovala na počesť obetí a na podporu pozostalých veľkolepú šou Legacy on Ice. Malinin na nej vystúpil s exhibičným číslom na rapovú skladbu od speváka NF s názvom Hope (Nádej). Mal na sebe mikinu s kapucňou a jeho jazda bola plná hnevu, zúfalstva, ale aj sily. Mnohí jeho voľbu kritizovali, že sa nehodila na takéto podujatie. Iní vyzdvihovali, že ukázal, že forma smútenia je u každého iná. Patria k tomu rôzne emócie. Malinin ich vydal to zo seba tým preňho najprirodzenejším spôsobom, na ľade. Po konci jazdy stekali slzy po tvári nielen jemu, ale divákom v hale i po celom svete. Malinin aj na exhibícii svetového šampionátu venoval svoju jazdu obetiam leteckého nešťastia. Psychológovia by z toho mohli napísať štúdiu: ako keby sme sledovali fázy smútku v priamom prenose. Malinin sa už od hnevu a popretia posnul ďalej. VIDEO: Ilia Malinin a jeho exhibícia na MS v Bostone

Tentoraz si obliekol bielu košeľu a korčuľoval na lyrickú skladbu To Build A Home. Bola to jemná a precítená jazda a na jej konci sa dvojnásobný majster sveta zase neubránil slzám. Práve v týchto chvíľach je zjavné, že hoci ide o fenomén, aký sme tu ešte nemali, je to stále len zraniteľný dvadsaťročný chlapec, ktorý musí spracovať obrovskú tragédiu.

Dokáže osloviť mladých V poslednom čase sa na krasokorčuliarskych exhibíciách objavil trend, že po skončení oficiálnej časti sa účastníci idú ešte vyblázniť na ľad. Diváci na mieste tak môžu byť svedkami viacerých efektných a niekedy aj nebezpečných kúskov, pričom sa tréneri často iba držia za hlavu v zákulisí. V Bostone nemohlo chýbať záverečné „paralelné salto“ v podaní Iliu Malinina a Francúza Adama Siao Him Fa.