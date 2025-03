Skvelý Hagara to opäť dal na pána. Sezónu uzavrel novým osobným maximom

Adam Siao Him Fa

BRATISLAVA. Počas rozjazdky si spieval, v jazde všetko suverénne vyskákal. Po jej skončení nasadil kamennú tvár agenta, no pri pohľade na známky sa už usmieval.

Rozhodol sa ráno

"Chcel by som mať ten tulup taký, aký je môj axel, že hocikedy, hocijako ho skočím a potom už nebude problém ho zaradiť do jazdy,“ doplnil.

„Rozhodnutie padlo ráno pred voľnými jazdami. Aj som ten tulup skočil na tréningu, ale problém je, že ak by som ho v jazde neskočil, ešte nie som pripravený ísť ďalej," vysvetľoval 18-ročný pretekár vo videorozhovore pre Sportnet priamo z dejiska šampionátu.

Hagara už mal olympijskú miestenku istú po krátkom programe. Zvažoval, že do voľnej jazdy zaradí aj štvoritý tulup, ktorý trénoval aj v dejisku šampionátu.

„Nebol som celkom pripravený s axlami, lebo som tento program trénoval so štvoritým tulupom, takže po juniorskom svetovom šampionáte som to vyskúšal až na tejto súťaži,“ vravel s úsmevom Hagara.

Pred mesiacom získal na juniorskom svetovom šampionáte bronzovú medailu. Odvtedy trénoval voľnú jazdu so štvoritým tulupom, čo samozrejme mení poradie ostatných skokov. Keď sa rozhodol ísť bez štvoráka, znovu sa musel preorientovať na pôvodný plán.

„Cítil som sa celkom dobre. Trochu som nevládal počas jazdy, ale to už bola asi únava z celej sezóny. Bojoval som do konca a snažil som sa naplno ísť celý program,“ zhodnotil svoj výkon Hagara.

„Mal som kamennú tvár, veď je to James Bond! Tváril som sa ako agent. Ale bol som veľmi spokojný. Sústredil som sa na každý skok, každý prvok, lebo som chcel zajazdiť čistý program,“ vravel Hagara.

S novinármi bol tradične priateľský a vtipný, no bezprostredne po skončení programu nedával najavo emócie.

Najlepší výsledok z MS

Pre slovenského krasokorčuliara to bol štvrtý svetový šampionát a zatiaľ jeho najlepší výsledok. Debutoval v roku 2022 v Montpellieri, kde obsadil 26. priečku, pred dvoma rokmi bol v Saitame 23.

Vlani v Montreale sa však nedostal do finále, hoci podľa predpokladov na to mal. Po chybách v krátkom programe skončil na 35. mieste.

„Minulý rok sa mi nepodarilo kvalifikovať do voľných jázd. Tento rok mi ukázal, že som veľmi dobre natrénovaný a že to vlani nebolo o mne, ale možno to bolo zapríčinené aj novými nožmi, čo som ich zmenil pred svetovým šampionátom. Tohtoročný šampionát mi pomohol o sebe nepochybovať a veriť si najviac ako môžem,“ vyhlásil slovenský krasokorčuliar.