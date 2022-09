Boh štvorákov vošiel do histórie. Skočil prvý štvoritý axel v dejinách

BRATISLAVA. Na sociálnej sieti má užívateľské meno Quadg0d. Boh štvorákov.

„Nechcel som, aby to vyznelo povýšenecky, bola to jednoducho prvá vec, ktorá mi napadla. Myslím si, že to na mňa sedí, štvoráky ma vždy fascinovali,“ vysvetľoval pôvod tejto prezývky Ilia Malinin.

17-ročný americký krasokorčuliar v stredu v noci definitívne vošiel do dejín: na pretekoch U.S. International Classic sa stal prvým mužom, ktorý v súťaži bezchybne skočil štvoritý axel.

Ako na tréningu

Bol to posledný zo štvoritých skokov, ktorý ešte žiadny krasokorčuliar nepredviedol.