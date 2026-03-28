Hagara sa rozhodol správne, sezónu uzavrel vo veľkom štýle a prekonal svoje maximum

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara uzavrel sezónu výborným výkonom.
Na majstrovstvách sveta v Prahe zajazdil čistú voľnú jazdu a obsadil konečnú 15. pozíciu.
O jedno miesto si tak vylepšil svoje vlaňajšie umiestnenie. Ide zároveň o najlepší výsledok na MS v kategórii mužov v ére samostatného Slovenska.
Rozumné rozhodnutie
Hagara sa po krátkom programe rozhodol aj voľnú jazdu ísť bez štvoritého tulupa.
Vzhľadom na to, že v poslednom období s ním nemal na tréningu veľkú úspešnosť a na sobotňajšom rannom tréningu mu vôbec nešiel, bolo to veľmi rozumné rozhodnutie, ktoré sa dokonale vyplatilo.
19-ročný slovenský pretekár mal vo svojej jazde na motívy Jamesa Bonda tri trojité axely a celkovo osem trojitých skokov.
Dve piruety mal na najvyšší level štyri, tretiu piruetu ako aj krokovú pasáž mal na level tri.
Vo voľnej jazde dostal 153,54 bodu. Jeho celkové skóre - 230,29 bodu - je jeho sezónnym maximom.
"Spravil som všetko, čo som mohol. Boli tam chybičky v choreografii, ale museli sme trochu zmeniť jazdu, lebo sme na poslednú chvíľu rozhodli štvoritý tulup nezaradiť. Ale bolo to dobré rozhodnutie, išiel som čisto. Som spokojný, že som to takto zajazdil," vravel Hagara po voľnej jazde.
Nikdy sa nevzdávať
Po krátkom programe bol 18., zajazdil 14. najlepšiu voľnú jazdu, čo mu vynieslo konečné 15. miesto.
"Všimol som si dve malé zrážky, boli tam jemné nedorotovania na dvoch skokoch, čo mi zobralo tak dva body. Samozrejme, stále sa dá zajazdiť aj ešte lepšie, ale išiel som do všetkého, to je najdôležitejšie," vyhlásil Hagara.
Jeho odkaz divákom na veľkej obrazovke pred voľnou jazdou bol: "Nikdy sa nevzdávať." Je známy tým, že je veľký bojovník a ukázal to aj v Prahe. Na konci svojej zatiaľ najnáročnejšej sezóny znovu potvrdil svoju vysokú výkonnosť.
"Počas jazdy som si vravel, že musím ísť naplno, nemôžem si dovoliť pokaziť žiaden prvok. Celú jazdu som išiel úplne naplno, hoci to bolo naozaj dnes ťažké," vravel.
Musel sa prekonávať
Konečný verdikt o štvoráku padol v sobotu okolo deviatej-desiatej.
Hagara išiel voľnú jazdu o pol druhej popoludní.
"Olympiáda ukázala, že jedna chyba často znamená, že potom celá jazda je veľmi slabá. Adam si musí veriť sám sebe a mať istotu, že vie zvládnuť všetky prvky," zdôraznil tréner Vladimir Dvojnikov.
"Spolu s Adamom a jeho rodinou sa snažíme nájsť v kazdej situácii optimálne riešenie," doplnil Dvojnikov.
Bola to prvá Hagarova sezóna, v ktorej už zaraďoval do jázd štvoritý skok a v drvivej väčšine prípadov úspešne.
"Ja som ho samozrejme chcel ísť aj teraz, ale tie tréningy, aj doma, ukázali, že asi som to nemal dosť nacvičené. Išiel som to, čo som vedel, na istotu," podčiarkol.
V tejto podobe, s trojitými axlami jazdil tento program celú minulú sezónu, v aktuálnej už ho však vždy išiel so štvorákom. Aj v Prahe celý týždeň trénoval choreografiu a prechody medzi skokmi tak, že prvým prvkom bol štvoritý tulup.
"Musel som sa prekonávať, lebo niektoré prechody medzi prvkami som už trochu zabudol a musel som sa veľmi na ne sústrediť. To bolo asi najťažšie, ale myslím, že som to zvládol," poznamenal.
Mal obrovskú podporu
V pražskej O2 Aréne mal prakticky domáce prostredie.
"Som veľmi rád, že tu bolo toľko ľudí, Slovákov, Čechov aj zahraničných. Veľmi veľa ľudí to pozeralo určite aj doma pri televízoroch. Som veľmi šťastný, že som. mohol zajazdiť aj pre nich a hlavne pre seba. Budem na sebe pracovať aj naďalej," sľúbil mladý Slovák.