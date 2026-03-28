Krasokorčuliarsky šampionát na Slovensku? Nie je to nereálne, zväz podnikne kroky

Na takéto scény sme boli zvyknutí z prenosov z Japonska alebo z USA. Krasokorčuľovanie však dokáže osloviť tisíce ľudí aj v Strednej Európe.
„Je to najlepší zážitok! Ste najlepší,“ kričal z celého hrdla do mikrofónu český tanečník na ľade Daniel Mrázek počas krátkeho interview v zóne Kiss & cry.
Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní sa v pražskej O2 Aréne konajú prakticky celý týždeň pred vypredaným hľadiskom, čo znamená dvadsaťtisíc ľudí.
Možno raz za život
Atmosféru si pochvaľujú českí aj zahraniční športovci. Diváci podporujú všetkých pretekárov, aj keď, pochopiteľne, ak sú na ľade domáci korčuliari, tak burácajú ešte trochu viac.
Presvedčil sa o tom aj Adam Hagara, ktorý sa mohol cítiť v Prahe ako doma. V hľadisku bolo veľa slovenských vlajok a 19-ročný slovenský pretekár dostal jeden z najväčších potleskov.
„Veľmi ma to potešilo, lebo takáto príležitosť sa naskytne možno len raz za život. Ktovie, či ešte v blízkej budúcnosti bude veľký šampionát v mojej krajine, alebo niekde blízko,“ vravel Hagara po voľnej jazde v mixzóne zahraničnej novinárke.
Zväz sa chce uchádzať o ME
V Bratislave sa naposledy konali majstrovstvá Európy v roku 2016, predtým hostila európsky šampionát aj v rokoch 1958, 1966 a 2001. V roku 1973 sa konali v slovenskej metropole majstrovstvá sveta.
Usporiadanie svetového šampionátu už v súčasnosti neprichádza do úvahy, organizovanie majstrovstiev Európy však vôbec nemusí byť nereálne.
„V najbližšom termíne budeme podávať dokument, takzvaný zámer o prihlášku na usporiadanie európskeho šampionátu,“ potvrdil prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
„Na stretnutí prezidentov zväzov sme dostali informácie, že spôsob organizácie bude iný, aj výber bude prebiehať podľa iných kritérií. Sami ešte nevieme, do čoho pôjdeme. Vidíme však, že v stredoeurópskom priestore je obrovský záujem o krasokorčuľovanie, a chceme ho priniesť aj na Slovensko,“ doplnil.
V jednom roku kraso aj hokej?
Medzinárodná korčuliarska únia už určila usporiadateľov európskeho šampionátu na nasledovné dve sezóny. O rok budú ME v Lausanne a v roku 2028 vo Švédsku, konkrétne mesto ešte nebolo špecifikované.
Bratislava by tak prichádzala do úvahy v rokoch 2029 alebo 2030. V máji 2029 budú na Slovensku majstrovstvá sveta v hokeji.
„Celé to závisí aj od toho, ako sa budú posúvať krasokorčuliarske šampionáty. Momentálne má Medzinárodná korčuliarska únia zámer, aby majstrovstvá Európy boli presunuté na marec,“ poznamenal Majerník. V súčasnosti bývajú ME v januári alebo začiatkom februára.
„V prospech Slovenska hovorí lokalita, ktorá je výborne dostupná. Organizácia šampionátu v roku 2016 bola vynikajúca. Som presvedčený, že dokážeme rovnako, alebo ešte lepšie zorganizovať majstrovstvá Európy aj v budúcnosti,“ vyhlásil šéf zväzu.
Zväz chce spopularizovať krasokorčuľovanie aj pomocou iných podujatí.
„Robíme všetko preto, aby sme pritiahli ľudí na zimný štadión. 11. apríla organizujeme galavečer víťazov Slovenského pohára, kde sa s exhibičným vystúpením predstaví aj Adam Hagara a bude tam aj Jozef Sabovčík ako hosť. Z roka na rok sa snažíme zvýšiť aj atraktívnosť Nepelovho memoriálu,“ uzavrel Peter Majerník.