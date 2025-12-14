V Prešove sa cítil ako v Japonsku. Hagara vyhral majstrovstvá štyroch krajín tretí raz

Majstrovstvá štyroch krajín v krasokorčuľovaní - muži, konečný výsledok:
1.
Adam Hagara (Slovensko)
226,70 bodu
2.
Vladimir Samoilov (Poľsko)
206,94
3.
Georgii Reštenko (Česko)
204,66
9.
Jozef Čurma (Slovensko)
140,82
Krasokorčuliar Adam Hagara uzavrel rok 2025 so zlatou medailou. Ustál tlak a splnil úlohu favorita. Majstrovstvá štyroch krajín vyhral tretí raz po sebe.
V Prešove bol prvý už po krátkom programe a vo voľnej jazde potvrdil svoju dominanciu.
S prehľadom aj bez štvoráka
Pre boľavý členok Hagara na domácom šampionáte nezaradil do svojich jázd štvoritý tulup, ale aj bez neho s prehľadom zvíťazil.
Ako priebežný líder nastúpil na voľnú jazdu ako posledný v poradí.
Obaja jeho najväčší konkurenti začali svoje jazdy krásnym štvoritým skokom. Georgii Reštenko z Česka skočil kombináciu štvoritého tulupa s trojitým, kým Vladimir Samoilov z Poľska otvoril svoj program štvoritým lutzom.
Lenže potom obaja veľa kazili a tak najlepší slovenský krasokorčuliar dobre vedel, že ak zajazdí to, čo má natrénované, víťazstvo mu nikto nevezme.
Voľnú jazdu na motívy Jamesa Bonda začal kombináciou trojitého axla s dvojitým tulupom a pokračoval ďalším skvelým axlom už samostatne.
Následne po trojitom flipe nemal ideálny výjazd, ale kombináciu zázračne zachránil dvojitým tulupom.
Ďalšie skokové prvky, trojitý rittberger, kombinácia trojitého lutza s dvojitými axlami a trojitý flip po náročnom nájazde z kolena boli bezchybné.
Pri poslednom skokovom prvku Hagara trochu zaváhal a namiesto trojitého salchowa skočil len dvojitý, ale táto chybička nemohla ohroziť jeho triumf.
Dve z troch piruet mal na najvyšší level štyri, ďalšiu na level tri, takisto ako aj krokovú pasáž.
Vo voľnej jazde získal 147,12 bodu a celkovo 226,70 bodu. Pred druhým Samoilovom mal náskok takmer dvadsať bodov.
„To si nemôžem dovoliť“
„Cítil som únavu už od začiatku jazdy, po druhom axli. Ale sústredil som sa na každý prvok,“ vravel 19-ročný pretekár pre Sportnet.
„Pri kombinácii flip-tulup som trochu ušiel pri flipe, ale nejako som to zachránil dvojitým tulupom. Vôbec neviem ako,“ smial sa.
„Ale ten salchow na konci sa nemôže stať, to si nemôžem dovoliť. Preto som aj trochu nespokojný, ale som rád, že sa mi podarilo vyhrať,“ zhodnotil svoj výkon Hagara.
V Prešove mal vo voľnej jazde takú istú skokovú náplň ako v minulej sezóne. V aktuálnej sezóne však už túto jazdu jazdil so štvoritým tulupom.
To má samozrejme vplyv aj na poradie ostatných skokov. Ak začne so štvoritým tulupom, tak jeho posledným skokom je rittberger, nie salchow.
„Túto jazdu už nemám tak vyjazdenú a už nie som zvyknutý na ten oblúk do salchowa. Bolo to možno aj tým, ale nechcem sa vyhovárať. Bola to moja chyba, nabudúce to musím spraviť lepšie,“ vravel sebakriticky Hagara.
Víťazstvo v pretekoch ho však nesmierne tešilo. „Pred voľnou jazdou som mal strašné stresy, veľmi som chcel vyhrať. Ale potom som si povedal, že hlavné je užiť si to,“ poznamenal.
Zodpovednosť aj česť
Hagara vyhral majstrovstvá štyroch krajín tretí raz po sebe. „Tentoraz to bolo iné v tom, že už mám asi najväčšie meno a chcem sa fanúšikom ukázať. Snažím sa ich nesklamať, je to pre mňa zodpovednosť aj česť,“ zdôraznil.
„Bolo to úžasné. Adam bojoval do konca. Boli tam dve malé chybičky, ale bol najlepší. Je to výborný pocit, že po tretí raz získal zlato na týchto pretekoch, hoci bol zranený,“ uviedla pre Sportnet sestra a zároveň trénerka Alexandra Hagarová.
„Štvoritý skok znamená väčšiu výšku a väčšiu záťaž. Preto sme to posledné dni vypustili na tréningu. Aj pri iných skokoch si dával veľký pozor ako dopadá,“ doplnila.
V hľadisku mal Hagara veľkú podporu, už na rozjazdke ho diváci vítali veľkými ováciami.
„Cítil som sa ako v Japonsku, taký krik bol! Ďakujem všetkým, čo prišli,“ usmieval sa mladý krasokorčuliar.
Pred Vianocami ho čaká ešte skúškové obdobie na Fakulte informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
„Plánoval som sa učiť už v aute cestou domov z Prešova. Uvidíme, nechce sa mi, ale asi si otvorím matematiku,“ smial sa Hagara, ktorý aj v škole chce vždy odviesť maximum.
V polovici januára sa predstaví na majstrovstvách Európy v Sheffielde a vo februári na olympiáde v Miláne a Cortine.
Tam už opäť chce zaradiť do jazdy štvoritý tulup. „Aj doteraz som trénoval jazdy so štvoritým skokom. Jedine posledný deň sme ho nešli, lebo nechcel som to zhoršiť pred súťažou, že by som zle dopadol,“ vysvetľoval.
„Členok som cítil aj na rozjazdke, počas jazdy až tak nie, ale je to nevyspytateľné. Preto to nechcem prehnať. Po pár dní oddychu by to však malo byť v poriadku,“ uzavrel Adam Hagara.