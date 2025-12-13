Deväť mesiacov si nevšimli, že má roztrhnuté väzy. Majsterku Slovenska čaká operácia

Majstrovstvá štyroch krajín v krasokorčuľovaní 2025
Konečné výsledky - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Ekaterina Kurakova (Poľsko)
Poľsko
166,63
2.
Barbora Vraková (Česko)
Česko
163,73
3.
Michaela Vrašťáková (Česko)
Česko
151,53
4.
Laura Szczesna (Poľsko)
Poľsko
143,43
5.
Vanesa Šelmeková (Slovensko)
Slovensko
139,56
8.
Terézia Pócsová (Slovensko)
Slovensko
129,48
Po krátkom programe bola medzi Slovenkami druhá, ale vo voľnej jazde zabojovala.
Vanesa Šelmeková skončila v celkovom poradí na majstrovstvách štyroch krajín v krasokorčuľovaní na piatom mieste a vyhrala svoj tretí slovenský titul.
Zranila sa v januári
Šelmeková bola v Prešove po krátkom programe iba dvanásta. Boli to jej prvé preteky od Memoriálu Ondreja Nepelu v septembri.
„Skákať som začala pred dvoma-troma týždňami. Stále ma limituje zranenie,“ vravela Šelmeková pre Sportnet.
19-ročná Slovenka sa zranila ešte v januári pred majstrovstvami Európy. Odvtedy sa jej stále vracia bolesť.
Celé leto však trénovala a lekári tvrdili, že už je to vyliečené.
„Po Nepelovom memoriáli sme išli k doktorovi do Košíc a až on zistil, že som si utrhla väzy okolo bedra a stále to nie je zahojené. Budem musieť ísť na operáciu,“ vysvetľovala.
Zatiaľ ju však odkladala, lebo sa chcela zúčastniť na majstrovstvách štyroch krajín, keďže sa tento rok konajú na Slovensku.
„Chcela by som sa ukázať aj na majstrovstvách Európy a potom uvidíme,“ poznamenala.
Nechcela sklamať
Šelmeková vlani vyhrala majstrovstvá štyroch krajín, vtedy dostala takmer o 35 bodov viac, než tento rok.
V Prešove získala celkovo 139,56 bodu.
V krátkom programe spravila niekoľko chýb, získala v ňom 41,20 bodu.
„Akonáhle začala hrať hudba, rozklepala som sa. Uvedomila som si, že som na súťaži a to nie je moc dobré si pripustiť,“ priznala Žilinčanka.
Voľnú jazdu musela upraviť na ľahšiu verziu, aby ju vôbec zvládla. „Chcela som zabojovať, nech nesklamem ostatných a hlavne seba,“ uviedla. Vo voľnej získala 98,36 bodu.
„Určite som chcela zajazdiť lepšie, najlepšie by bolo tak, ako minulý rok na majstrovstvách štyroch krajín. Mrzí ma to, že to nedokážem, ale musím sa naučiť pracovať s tým, čo momentálne môžem,“ uzavrela.
Sníva o univerziáde
Druhé miesto medzi Slovenkami obsadila Terézia Pócsová. Po krátkom programe bola deviata, zajazdila ôsmu najlepšiu voľnú jazdu a aj v celkovom poradí skončila ôsma.
Získala celkovo 129,48 bodu.
„Dala som do toho všetko. Boli tam chyby, o ktorých viem, ale som spokojná,“ uviedla 20-ročná pretekárka po voľnej jazde.
Pred rokom bola na tejto súťaži celkovo dvanásta a získala o 16 bodov menej ako teraz.
Ku krasokorčuľovaniu sa dostala ako šesťročná, po predstavení Popoluška na ľade, kde rozdávali letáky. Rodičia ju dávali na rôzne športy.
„Môj otec chcel, aby som bola tenistka, mama zase, aby som bola plavkyňa. Ani jeden z nich nevie korčuľovať,“ prezradila s úsmevom.
Najviac ju však zaujalo krasokorčuľovanie. „Na tenise som robievala rotácie, na plávanie som nechcela chodiť, robila som iba mlynské kolá,“ spomínala na svoje začiatky.
„Túto sezónu jazdím celkom stabilne. Všetky preteky mi vyšli, je to zatiaľ jedna z mojich najlepších sezón,“ vravela krasokorčuliarka, ktorá by sa o rok chcela zúčastniť na univerziáde.