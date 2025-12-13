Tréneri nechceli, aby s boľavým členkom riskoval. Hagara vedie aj bez štvoráka

Majstrovstvá štyroch krajín - krátky program mužov:
1.
Adam Hagara (Slovensko)
79,58 b
2.
Vladimir Samoilov (Poľsko)
75,55
3.
Georgii Reštenko (Česko)
71,08
...
8.
Jozef Čurma (Slovensko)
52,99
Opäť zajazdil bez chýb. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara predviedol na majstrovstvách štyroch krajín v Prešove najlepší krátky program.
Hagara tentoraz išiel bez štvoritého skoku. Jeho trénerský štáb vyhodnotil situáciu tak, že netreba zbytočne riskovať.
Vždy chce ísť naplno
„Bol som z toho smutný. Chcel som ísť naplno, aj so štvoritým tulupom, ale minulý týždeň sme to asi trochu prehnali a začal ma pobolievať členok,“ vysvetľoval 19-ročný slovenský pretekár pre Sportnet.
Vo svojom krátkom programe na hudbu Bruna Marsa skočil kombináciu trojitého flipa s trojitým tulupom, trojitý lutz a v druhej časti jazdy trojitý axel. Všetky tri piruety mal na najvyšší level štyri a za krokovú sekvenciu dostal level tri.
V krátkom programe získal 79,58 bodu a pred druhým Vladimirom Samoilovom z Poľska má štvorbodový náskok. Tretí Georgii Reštenko z Česka stráca na lídra 8,5 bodu.
Samoilov padol zo štvoritého salchowa a Reštenko z trojitého axla.
Hagara prednedávnom trénoval voľnú jazdu už aj s dvomi štvoritými tulupmi, ale v Prešove ju pôjde bez štvoráka.
„Spravím, čo môžem a uvidíme, ako to dopadne,“ poznamenal.
V sobotu sú v Prešove na programe voľné jazdy vo všetkých kategóriách.
O 11.15 začínajú ženy, o 15.15 nasledujú juniorské športové dvojice, o 15.55 seniorské športové dvojice a o 16.45 juniorské tanečné páry.
Program vyvrcholí večer o 19.15 voľnými tancami a o 20.55 voľnými jazdami mužov. Adam Hagara nastúpi na ľad ako posledný v poradí o 22.18.
Čaká ho prvé skúškové
Štvoritý skok znamená veľkú záťaž na dopadovú nohu a pociťuje to na vlastnej koži aj Hagara. V Gruzínsku si spravil výron členka na tréningu pred voľnou jazdou, ale z pretekov neodstúpil.
„V tejto sezóne som ešte asi nesúťažil bez bolesti. Ale v Japonsku na Grand Prix to bolo celkom fajn. Hoci aj tam som mal unavené kĺby. Dúfam, že na majstrovstvá Európy a na olympiádu už bude všetko tak, ako má byť. Ešte tieto preteky to musím prekonať a potom si môžem dať trochu pauzu,“ vravel.
Po majstrovstvách štyroch krajín čaká slovenského reprezentanta skúškové obdobie na Fakulte informatiky a informačných technológii na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
„V utorok mám skúšku, mám aj písomky. Hádam to zvládnem a potom si môžem užiť Vianoce,“ vyhlásil Hagara.
Mladý Slovák v tejto sezóne debutoval v seniorskej Grand Prix a v Japonsku na NHK Trophy obsadil šieste miesto.
Po krátkom programe bol deviaty, lebo urobil preňho nezvyčajnú chybu pri trojitom axli, ale zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a mal tretiu najvyššiu technickú známku.
„Boli to pre mňa jeden z najdôležitejších pretekov v tejto sezóne, možno iba olympiáda je dôležitejšia. Súťažil som so svetovou špičkou a chcel som sa medzi nimi ukázať,“ podčiarkol.
Páči sa mu Nepelov sveter
Hoci nominácia na olympiádu bude oficiálne uzavretá až po majstrovstvách štyroch krajín, šéf Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník sa už pred pretekmi vyjadril, že jediným adeptom ostal Hagara.
„Ešte na to nemyslím. Budem sa najprv sústrediť na majstrovstvá Európy a potom na olympiádu. Dôležité je to brať ako normálne preteky a užiť si to,“ uviedol slovenský krasokorčuliar.
Už absolvoval fotenie v olympijskom oblečení, zaujal ho najmä sveter v retro štýle, ktorý pripomína sveter Ondreja Nepelu. Aj iné vzory olympijskej kolekcie odkazujú na krasokorčuľovanie, konkrétne na paragrafy na ľade.
„Nepelov sveter sa mi veľmi páči. Som rád, že krasokorčuľovanie sa zase dostáva do povedomia a že aj ja ho môžem propagovať. Dúfam, že na olympiáde sa mi podarí prilákať viac divákov do tohto športu,“ vyhlásil Adam Hagara.