Mladý Slovák trénuje do úmoru aj bez dozoru. Milujú ho aj v Ázii (analýza)

Slovensko bude mať zastúpenie na olympiáde v mužskom krasokorčuľovaní iba po druhýkrát v ére samostatnosti. Na ZOH 1998 v Nagane sa predstavil Róbert Kažimír a skončil na 26. mieste. Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2025 Teraz vybojoval olympijskú miestenku Adam Hagara. Nemá ešte 19 rokov, spomedzi finalistov svetového šampionátu v Bostone je najmladší.

Pritom sú to už jeho štvrté majstrovstvá sveta a štartoval aj na štyroch majstrovstvách Európy. Hoci už nie je žiadny začiatočník, toto je stále iba jeho rozbeh. Fanúšikovia slovenského krasokorčuľovania sa majú na čo tešiť.

Aj bez dozoru Na pozadí Hagarovho úspechu je mnoho faktorov. Ako aj v prípade iných výnimočných slovenských športovcov, Petra Sagana či Petry Vlhovej, aj Adam Hagara má za sebou silné rodinné zázemie. Jeho sestra tiež korčuľovala, dostala sa aj na majstrovstvá sveta juniorov, no pre zranenie musela ukončiť súťažnú kariéru. Bratovi pomáha teraz ako trénerka.

Hagara žije v Bolerázi, študuje na športovom gymnáziu v Trnave, trénuje v Trnave i v Bratislave. Na tréningy ho vozí otec. Už je plnoletý, mohol by šoférovať sám - odznie z času na čas poznámka z úst laikov. Mladý pretekár však v aute buď spí, alebo sa učí, keďže popri kariére vrcholového športovca výborne zvláda aj školu. Bez podpory rodiny by to bolo nepredstaviteľné.

Samozrejme, podpora by sama osebe nestačila, Hagara je však známy mimoriadne poctivým prístupom k akýmkoľvek povinnostiam. Istý český tréner raz v uvoľnenej nálade prezradil, že na letných kempoch vždy závidel trénerovi Vladimirovi Dvojnikovovi. Ten povedal Adamovi, na čom má pracovať, potom si sadol na kávu, vrátil sa o štyridsať minút a Adam danú vec nacvičoval aj bez dozoru, až do úmoru. Ostatní tréneri museli svojich zverencov neustále sledovať, aby nezvoľnili. U Hagaru niečo také neprichádzalo do úvahy. Naplno a bez chýb Krasokorčuľovanie je nádherný, ale tvrdý šport. Pretekár nemá na ľade súpera, no často je sám sebe najtvrdším súperom. Aj v svetovej špičke existujú korčuliari typu „buď – alebo“: buď zajazdia životnú jazdu, alebo puknú a kazia všetko. Vôbec nie je samozrejmosť, že niekto v súťaži dokáže zajazdiť to, čo má natrénované. Hagara však odvádza svoj vysoký štandard so spoľahlivosťou švajčiarskych hodiniek.

Jeho chyby v súťažných programoch za uplynulé dve sezóny by sa dali zrátať na prstoch jednej ruky a pritom absolvoval vyše dvadsať pretekov. Túto stabilitu si všímajú aj rozhodcovia či zahraniční fanúšikovia. Mladý Slovák si dobrými výkonmi a priateľskou povahou získava fanúšikovskú základňu aj v Ázii.

Počas medailového ceremoniálu na nedávnych majstrovstvách sveta juniorov v Debrecíne mu na fotenie podala slovenskú vlajku Japonka žijúca v Paríži, ktorá jeho kariéru sleduje od žiackych čias, keď ešte nosil „obrovské okuliare“. Na internete sa dajú nájsť videá zo súťaží malého Adama Hagaru. Pri jednom z nich hneď zaujme nezvyčajná dĺžka, ktorá asi trikrát presahuje trvanie jazdy. Ide o voľný program, v ktorom sa pokazilo všetko, čo sa mohlo. Prvá minúta, tri pády, potom sa zasekla nahrávka. Po rýchlej výmene CD-čka nasledoval pokus číslo dva, no hudba sa znova zasekla. Otec bežal niekde po USB-kľúč, ktorý už mal fungovať – no organizátori z neho najprv pustili nesprávnu hudbu. Až potom sa konečne Hagara dostal k tomu, aby dokončil svoju jazdu. Mnoho pretekárov by sa po takýchto útrapách rozplakalo, alebo ak aj nie, už by sa nedokázali skoncentrovať. Vtedy 13-ročný Hagara však celkom decentne odjazdil druhú časť programu, už bez pádu.

Z tohto odhodlania a zaťatosti čerpá aj v súčasnosti, už ako dvojnásobný medailista z MS juniorov. Viackrát sa stalo, že bol počas pretekov chorý, na tréningoch bledý ako stena, ale v súťažných jazdách išiel naplno a bez chýb. Skúsený už v osemnástich Hagara je z poslednej generácie pretekárov, ktorá ešte mohla štartovať na veľkých medzinárodných podujatiach už v pätnástich, Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) totiž postupne zvyšuje vekový limit. Na ME 2022 bol najmladší účastník spolu s Kamilou Valijevovou, narodili sa v rovnaký deň. Vtedy mu chýbal necelý bod na postup do voľných jázd, no nechýbalo mu sebavedomie na ľade i mimo neho. Štyri sezóny súťažil medzi juniormi aj seniormi. Niekedy to bola obrovská záťaž, no zároveň získal cenné skúsenosti. Aktuálny majster Európy Švajčiar Lukas Britschgi bol v Hagarovom veku iba na jednom európskom šampionáte, kde sa nedostal do voľných jázd, lebo neskočil trojitý axel. V porovnaní s ním Hagara už má za sebou štyri európske šampionáty a práve súťaží na svojich štvrtých majstrovstvách sveta. VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na MS v Bostone

Medzi juniormi písal históriu: bol prvý Slovák, ktorý sa dostal do finále juniorskej Grand Prix, tam získal aj medailu, následne ako prvý Slovák stál na stupňoch víťazov aj na majstrovstvách sveta juniorov. Bronzovú medailu dokázal v tomto roku obhájiť. Porovnávajú ho s velikánmi slovenského krasokorčuľovania, za čo sa vždy veľmi slušne poďakuje, no zároveň upozorňuje, že pôjde svojím tempom. Mnohí by považovali za nevýhodu, že je z malej krajiny, no Hagara to dokáže pretaviť v silu. Často zdôrazňuje, že je jedno, kde človek trénuje, záleží iba na tom, ako.

Ťaží z toho, že je vo svojom známom prostredí, býva s rodinou, chodí do školy, kde má priateľov. Američanka Alysa Liuová ukončila kariéru v šestnástich aj preto, lebo takmer nevidela svoju rodinu a okrem tréningov nepoznala nič iné. Hagara sa snaží žiť aj bežný život stredoškoláka, hoci to niekedy znamená, že si z pretekov odskočí na stužkovú, alebo maturuje medzi dvoma šampionátmi. Štvorák ho posunie vyššie Prvým a zatiaľ jediným Slovákom, ktorý skočil štvoritý skok, bol Jozef Sabovčík. V súvislosti s Hagarom často padnú poznámky, kedy sa už „konečne“ naučí štvorák. Pritom v mužskom krasokorčuľovaní nie je nič neobvyklé, že niekto začne skákať štvorité skoky až po dvadsiatke. V súčasnosti je Hagarovým najsilnejším skokom trojitý axel, pravidelne naň dostáva GOE (stupeň predvedenia, na škále od mínus päť do plus päť) nad 2 až 2,5. Vďaka vysokej kvalite skokov dokáže zdolať aj pretekárov, ktorí majú v jazde aj štvorité skoky, ale nepredvedú ich bez chýb. Aj on trénuje štvoritý skok, no do súťažnej jazdy ho ešte nezaradil. V Bostone sa oň môže pokúsiť, olympijskú miestenku už má vo vrecku, nič nemôže stratiť.

Podľa informácií z dejiska šampionátu voľnú jazdu trénoval tak, že úvodný skok má byť štvoritý tulup. Rozhodnutie padne možno až v deň voľných jázd a úplne pochopiteľné bude aj to, ak s trénerom Dvojnikovom pôjdu podľa zaužívaného skokového plánu, s ktorým bol Hagara úspešný aj na MS juniorov.