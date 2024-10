Z ľadu na stužkovú a znovu na ľad. Hagara v Bratislave ukradol šou aj bez medaily

Parádne trojité axle

Na Memoriáli Ondreja Nepelu sa cíti Adam Hagara ako ryba vo vode a dosiahol na ňom zatiaľ svoj najlepší výsledok. Predvlani bol ôsmy, vlani piaty, tentoraz štvrtý.

„Bolo by to super, ak by som bol na stupňoch, ale aj takto som so svojimi jazdami spokojný. Spravil som všetko, čo som mohol,“ zhodnotil svoj výkon Hagara.

Po výbornom krátkom programe bol na priebežnom druhom mieste so ziskom 78,12 bodu, ale odstupy boli minimálne a jeho prenasledovatelia sa chystali na voľné jazdy s viacerými štvorákmi.