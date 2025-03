Maturita medzi dvoma šampionátmi. Hagara si verí aj pred skúškou dospelosti

"Aj zo športu viem, že to, čo mám natrénované, viem si preniesť aj do sútaže. Takisto do maturitnej skúšky si viem preniesť to, čo som sa naučil v škole," doplnil študent Športového gymnázia v Trnave.

Maturitu si odložiť nechcel. "Ak by som to odkladal, už by som sa do toho možno tak nedonútil. A rád by som sa dostal na nejakú lepšiu vysokú školu, hlásil som sa na Fakultu informatiky na STU," prezradil slovenský krasokorčuliar.