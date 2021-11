Z Maďarska príde 25 kamiónov. Košickú futbalovú arénu už pokrýva trávnik

Prvý tréning ešte v tomto roku?

Položenie trávnika v KFA by malo byť hotové do konca týždňa, ale ovplyvňujú to dva faktory. V Budapešti pri rezaní a ani v Košiciach pri kladení nesmie husto pršať. Pozor si musia dať aj na to, aby nedošlo k rolovaniu nerozmrazených roliek trávy.

„Trávnik sa po pokládke bude česať, valcovať, polievať a aerifikovať, aby sa zakorenil čo najhlbšie. Malo by sa tak stať v druhej polovici decembra,“ povedal Dušan Kušnír, konateľ spoločnosti Florest, ktorá trávnik ukladá a do 15. februára budúceho roka bude zaň zodpovedná. Skúsenosti so zakladaním trávnika má aj z Národného futbalového štadióna v Bratislave.