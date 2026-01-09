Neapol čaká šláger na San Sire, pokračuje Svetový pohár v biatlone či lyžovaní (TV tipy na víkend)

Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas finále talianskeho superpoháru.
Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas finále talianskeho superpoháru. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|9. jan 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami a odohrajú sa aj ligové poháre či superpoháre. Lobotkov Neapol sa predstaví na San Sire v šlágri s Interom Miláno.

Na Dominika Greifa s Lyonom čaká šláger s Lille, Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Vallecana a čaká nás aj finále Španielskeho superpohára.

Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie kolá. Michalovce privítajú Nitru, Banská Bystrica sa stretne so Slovanom a Trenčín hostí Žilinu.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky sa predstavia v rakúskom Zauchensee, kde ich čaká zjazd a super-G. Slalomári sa predstavia vo švajčiarskom Adelbodene v obrovskom slalome a slalome.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Po prestávke pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom Oberhofe. Na biatlonistov čakajú ešte stíhacie preteky a štafety.

Počas víkendu pokračuje aj motoristická Rely Dakar 2026, no žiaľ už bez slovenského pretekára Štefana Svitka, ktorý po páde v tretej etape musel odstúpiť.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 9., 10. a 11. január.

Piatok (9. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Biatlon
Basketbal
Motorizmus
Snoubording
Rýchlokorčuľovanie
Hádzaná
Sobota (10. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Hádzaná
Basketbal
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Volejbal
Rýchlokorčuľovanie
Boby
Snoubording
Nedeľa (11. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Basketbal
Hádzaná
Boby
Americký futbal
Volejbal
Ostatné športy

