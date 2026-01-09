Neapol čaká šláger na San Sire, pokračuje Svetový pohár v biatlone či lyžovaní (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami a odohrajú sa aj ligové poháre či superpoháre. Lobotkov Neapol sa predstaví na San Sire v šlágri s Interom Miláno.
Na Dominika Greifa s Lyonom čaká šláger s Lille, Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Vallecana a čaká nás aj finále Španielskeho superpohára.
Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie kolá. Michalovce privítajú Nitru, Banská Bystrica sa stretne so Slovanom a Trenčín hostí Žilinu.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky sa predstavia v rakúskom Zauchensee, kde ich čaká zjazd a super-G. Slalomári sa predstavia vo švajčiarskom Adelbodene v obrovskom slalome a slalome.
Po prestávke pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom Oberhofe. Na biatlonistov čakajú ešte stíhacie preteky a štafety.
Počas víkendu pokračuje aj motoristická Rely Dakar 2026, no žiaľ už bez slovenského pretekára Štefana Svitka, ktorý po páde v tretej etape musel odstúpiť.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 9., 10. a 11. január.
Piatok (9. január)
Sobota (10. január)
Nedeľa (11. január)
