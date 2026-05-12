Mount Everest si pýta krutú daň. V priebehu dvoch týždňov zahynul tretí šerpa

Po páde do ľadovcovej trhliny zahynul na Mount Evereste 21-ročný nepálsky šerpa, ktorý sa pohyboval v blízkosti tábora C3 v nadmorskej výške okolo 7200 metrov.
Podľa agentúry Reuters to dnes uviedli nepálske úrady s tým, že ide o už tretie úmrtie na hore v posledných dvoch týždňoch.
Predpokladá sa, že fixné laná na trase vedúcej na vrchol budú do víkendu opravené tak, aby výpravy mohli postupovať hore.
Začiatok tohtoročnej lezeckej sezóny oneskoril v apríli takmer o dva týždne masívny kus ľadu blokujúci časť trasy, kvôli čomu zostali v základnom tábore stovky horolezcov.
Hoci konflikt na Blízkom východe narušil leteckú dopravu, cestovanie a turizmus, Mount Everest láka čoraz viac horolezcov, uviedol hovorca nepálskeho úradu pre turizmus. Nepál umožnil výstupy na viac ako 400 himalájskych vrcholov, najvyťaženejšie sú asi dve desiatky z nich vrátane Mount Everestu (8849 metrov).
Úrady pre tohtoročnú sezónu, teda apríl až máj, vydali 492 povolení pre výstup na Mount Everest, pričom v roku 2023 ich vydali 478. Poplatok za povolenie je 15 000 dolárov
Horská turistika a horolezectvo predstavujú pre nepálsku ekonomiku dôležitý zdroj príjmov a pracovných príležitostí.
Na začiatku mája zahynul pri ceste do základného tábora 51-ročný šerpa, zatiaľ čo 35-ročný šerpa zomrel pri aklimatizačnom tréningu na ľade Khumbu.
Minulý týždeň zahynul na nepálskej strane hory Makalu (8463 metrov) americký horolezec a minulý pondelok zomrel taktiež český horolezec pri zostupe z tábora C3 na hore Makalu II (7678 metrov).
O život prišla aj americká 53-ročná horolezkyňa Shelley Johannesenová zomrela pri lavíne na Mount Makalu, jednom z najnáročnejších himalájskych štítov.