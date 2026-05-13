Slovenskí hádzanári o postup na MS a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (14. máj)

Na snímke radosť hráčov Slovenska po víťazstve v odvetnom zápase druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2027 v hádzanej mužov.
Na snímke radosť hráčov Slovenska po víťazstve v odvetnom zápase druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2027 v hádzanej mužov. (Autor: TASR)
Sportnet|14. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 14. mája. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 14. máj

Futbal

  • 14:00 TK k oficiálnemu predstaveniu nového trénera SR

  • 19:00 CF Valencia - Rayo Vallecano, 36. kolo La Ligy 
  • 20:00 FC Girona - Real Sociedad, 36. kolo La Ligy 
  • 21:30 Real Madrid - Real Oviedo, 36. kolo La Ligy 

Hokej

  • 2:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, 5. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL /stav série: 3:1/ 

  • 10:55 odlet z letiska Schwechat vo Viedni na MS vo Švajčiarsku, mediálny program slovenskej reprezentácie  
  • 17:45–18:45 – tréning na hlavnej ploche vo Fribourgu, po jeho skončení rozhovory v mixzóne, mediálny program slovenskej reprezentácie

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme
  • turnaj ATP v Ríme

  • 11:00 TK pred turnajmi Slovak Open a Košice Open

Basketbal

  • 2:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers, 5. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA /stav série: 2:2/ 

  • 13:00 mediálny termín BC Slovan Bratislava pred finále Tipos SBL    

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 2. kolo SP /účasť SR/

Cyklistika

Hádzaná

  •  19:00 Slovenko - Severné Macedónsko, prvý zápas baráže o postup na MS 2027 
TV program: štvrtok, 14. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po víťazstve v odvetnom zápase druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2027 v hádzanej mužov.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po víťazstve v odvetnom zápase druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2027 v hádzanej mužov.
    Slovenskí hádzanári o postup na MS a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (14. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenskí hádzanári o postup na MS a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (14. máj)