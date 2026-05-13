Slovenskí hádzanári o postup na MS a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (14. máj)

Športový program na štvrtok, 14. máj
Futbal
- 14:00 TK k oficiálnemu predstaveniu nového trénera SR
- 19:00 CF Valencia - Rayo Vallecano, 36. kolo La Ligy
- 20:00 FC Girona - Real Sociedad, 36. kolo La Ligy
- 21:30 Real Madrid - Real Oviedo, 36. kolo La Ligy
Hokej
- 2:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, 5. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL /stav série: 3:1/
- 10:55 odlet z letiska Schwechat vo Viedni na MS vo Švajčiarsku, mediálny program slovenskej reprezentácie
- 17:45–18:45 – tréning na hlavnej ploche vo Fribourgu, po jeho skončení rozhovory v mixzóne, mediálny program slovenskej reprezentácie
Tenis
- turnaj WTA v Ríme
- turnaj ATP v Ríme
- 11:00 TK pred turnajmi Slovak Open a Košice Open
Basketbal
- 2:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers, 5. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA /stav série: 2:2/
- 13:00 mediálny termín BC Slovan Bratislava pred finále Tipos SBL
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 2. kolo SP /účasť SR/
Cyklistika
- 14:05 6. etapa: Paestum – Neapol (141 km), Giro d´Italia
Hádzaná
- 19:00 Slovenko - Severné Macedónsko, prvý zápas baráže o postup na MS 2027
TV program: štvrtok, 14. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.