Finále Coppa Italia a Kanada v generálke na MS. Športový program na dnes (13. máj)

Futbalisti Interu Miláno (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 13. mája. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 13. máj

Futbal

  • 17:30 FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec, 3. kolo skupiny o titul českej ligy
  • 20:00 SK Slavia Praha - FK Jablonec, 3. kolo skupiny o titul českej ligy

  • 19:00 Stade Brest - Racing Štrasburg, 29. kolo Ligue 1
  • 21:00 Racing Lens - Paríž Saint-Germain, 29. kolo Ligue 1

  • 19:00 Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao, 36. kolo La Ligy
  • 19:00 CF Villarreal - FC Sevilla, 36. kolo La Ligy
  • 21:30 Deportivo Alavés - FC Barcelona, 36. kolo La Ligy
  • 21:30 Getafe CF - RCD Mallorca, 36. kolo La Ligy

  • 21:00 Lazio Rím - Inter Miláno, finále Talianskeho pohára
  • 21:00 Manchester City - Crystal Palace, 31. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, 2. kolo play-off NHL (stav série: 2:1)
  • 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks, 2. kolo play-off NHL (stav série: 2:2)
  • 19:00 Maďarsko - Kanada, prípravný zápas pred MS 2026

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme
  • turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 2:00 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves, 2. kolo play-off NBA (stav série: 2:2)

Strelectvo

  • 9:00 veľkokalibrová pištoľ 25 m muži – presná streľba (ME v streľbe z guľových zbraní)
  • 13:30 veľkokalibrová pištoľ 25 m muži – rýchlopaľba (ME v streľbe z guľových zbraní)

Cyklistika

TV program: streda, 13. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

