Finále Coppa Italia a Kanada v generálke na MS. Športový program na dnes (13. máj)

Športový program na stredu, 13. máj
Futbal
- 17:30 FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec, 3. kolo skupiny o titul českej ligy
- 20:00 SK Slavia Praha - FK Jablonec, 3. kolo skupiny o titul českej ligy
- 19:00 Stade Brest - Racing Štrasburg, 29. kolo Ligue 1
- 21:00 Racing Lens - Paríž Saint-Germain, 29. kolo Ligue 1
- 19:00 Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao, 36. kolo La Ligy
- 19:00 CF Villarreal - FC Sevilla, 36. kolo La Ligy
- 21:30 Deportivo Alavés - FC Barcelona, 36. kolo La Ligy
- 21:30 Getafe CF - RCD Mallorca, 36. kolo La Ligy
- 21:00 Lazio Rím - Inter Miláno, finále Talianskeho pohára
- 21:00 Manchester City - Crystal Palace, 31. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, 2. kolo play-off NHL (stav série: 2:1)
- 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks, 2. kolo play-off NHL (stav série: 2:2)
- 19:00 Maďarsko - Kanada, prípravný zápas pred MS 2026
Tenis
- turnaj WTA v Ríme
- turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 2:00 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves, 2. kolo play-off NBA (stav série: 2:2)
Strelectvo
- 9:00 veľkokalibrová pištoľ 25 m muži – presná streľba (ME v streľbe z guľových zbraní)
- 13:30 veľkokalibrová pištoľ 25 m muži – rýchlopaľba (ME v streľbe z guľových zbraní)
Cyklistika
- 12:25 5. etapa: Praia a Mare – Potenza (203 km), Giro d´Italia
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.