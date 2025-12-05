Kto sa stane majstrom sveta F1? Slovenky na MS vo florbale, pokračuje aj biatlon (TV tipy na víkend)

Piatok nás čaká žreb skupín na MS vo futbale 2026. Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotka s Neapolom privíta na domácom štadióne Juventus, Dúbravka s Burnley bude čeliť svojmu bývalému klubu Newcastlu United.
Biatlonová sezóna pokračuje šprintom a stíhacími pretekmi vo švédskom stredisku Östersund.
Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Žilina hostí trápiaceho sa nováčika z Prešova, prvá Nitra privíta druhý Slovan a Poprad si zmeria sily s Košicami.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Muži sa predstavia v americkom Beaver Creeku. Na programe sú dva zjazdy, jedno Super-G a obrovský slalom.
Ženy sa predstavia v kanadskom stredisku Mont Trembland, kde ich čakajú dva obrovské slalomy.
Jazdcov F1 čakajú posledné preteky sezóny na trati v Abú Zabí, v ktorých sa rozhodne o majstrovi sveta. Lando Norris má pred Maxom Verstappenom 12 bodový a pred Oscarom Piastrim 16 bodový náskok.
Štartujú aj majstrovstvá sveta žien vo florbale. Šampionát tento rok hostí Česká republika a to mestá Brno a Ostrava.
Slovenky sa pokúsia o priamy postup do štvrťfinále v skupine B. Postupne si zmerajú sily s Poľkami, Fínkami a Švédkami.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 5., 6. a 7. december.
Piatok (5. december)
Sobota (6. december)
Nedeľa (7. december)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.