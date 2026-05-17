Arsenal sa proti Dúbravkovi môže opäť priblížiť k titulu. Športový program na dnes (18. máj)

Športový program na pondelok, 18. máj
Futbal
- 11:00 Slovensko - Lotyšsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027
- 21:00 FC Arsenal - Burnley FC, 37. kolo Premier League
Hokej
- 16:20 Fínsko - USA, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Nemecko - Švajčiarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Kanada - Dánsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Švédsko - Česko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 10:00 Slovak Open 2026, Košice
Basketbal
2:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers /stav série: 3:3/, semifinále Východnej konferencie, 7. zápas
Pretláčanie rukou
- 14:00 finálové súboje pravá ruka - muži, ženy, ME
TV program: nedeľa, 17. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.