Začínajú hokejové MS U20. Pokračujú aj šípkari, ženy idú obrovský slalom (TV tipy na víkend)

V piatok odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov. Slovensko sa v úvodnom zápase stretne so Švédskom.
V skupine A ich ďalej čakajú duely s Nemeckom, USA a Švajčiarskom.
Ligové futbalové súťaže majú sviatočné voľno. Zápasmi pokračujú len anglická Premier League a talianska Serie A.
Dúbravka s Burnley doma privíta Everton a Lobotkov Neapol sa po výhre v superpohári predstaví na štadióne tímu Cremonese.
Hokejové súťaže majú na programe ďalšie dve kolá. Nitra v šlágri privíta Žilinu, Zvolenčanov čaká derby s Banskou Bystricou a Košice hostia Poprad.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia v talianskom Livigne, kde na programe je jedno super-G.
Ženy sa predstavia v rakúskom Semmeringu, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.
Šípkari sa prehádzali do 3. kola na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Vypadlo už niekoľko hráčov z prvej desiatky. Komu sa podarí dostať do osemfinále?
Počas víkendu odštartuje aj tradičný turnaj Spengler Cup v Davose. Na šampionáte sa po prvýkrát predstaví mužstvo výberu americkej univerzitnej ligy NCAA, ktoré si do brány zvolilo Adama Gajana.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 26., 27. a 28. december.
Piatok (26. december)
Sobota (27. december)
Nedeľa (28. december)
