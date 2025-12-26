Začínajú hokejové MS U20. Pokračujú aj šípkari, ženy idú obrovský slalom (TV tipy na víkend)

Slovenská striedačka po góle na MS v hokeji 2025 hráčov do 20 rokov.
Slovenská striedačka po góle na MS v hokeji 2025 hráčov do 20 rokov. (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
26. dec 2025 o 10:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

V piatok odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov. Slovensko sa v úvodnom zápase stretne so Švédskom.

V skupine A ich ďalej čakajú duely s Nemeckom, USA a Švajčiarskom.

Ligové futbalové súťaže majú sviatočné voľno. Zápasmi pokračujú len anglická Premier League a talianska Serie A.

Dúbravka s Burnley doma privíta Everton a Lobotkov Neapol sa po výhre v superpohári predstaví na štadióne tímu Cremonese.

Hokejové súťaže majú na programe ďalšie dve kolá. Nitra v šlágri privíta Žilinu, Zvolenčanov čaká derby s Banskou Bystricou a Košice hostia Poprad.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia v talianskom Livigne, kde na programe je jedno super-G.

Ženy sa predstavia v rakúskom Semmeringu, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Šípkari sa prehádzali do 3. kola na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Vypadlo už niekoľko hráčov z prvej desiatky. Komu sa podarí dostať do osemfinále?

Počas víkendu odštartuje aj tradičný turnaj Spengler Cup v Davose. Na šampionáte sa po prvýkrát predstaví mužstvo výberu americkej univerzitnej ligy NCAA, ktoré si do brány zvolilo Adama Gajana.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 26., 27. a 28. december.

Piatok (26. december)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Basketbal
Sobota (27. december)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Basketbal
Zjazdové lyžovanie
Skoky na lyžiach
Šípky
Nedeľa (28. december)

Futbal
Ľadový hokej
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Šípky
Skoky na lyžiach
Basketbal
Cyklokros
Americký futbal
Beh na lyžiach
