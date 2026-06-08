Z MS si odnesú kompletnú medailovú bilanciu. Slovenskí footgolfisti prehrali až vo finále

Slovenskí footgolfisti.
Slovenskí footgolfisti. (Autor: Facebook/Footgolf Slovakia)
TASR|8. jún 2026 o 09:23
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Slováci v daždivom počasí nezachytili nástup súpera, ktorý po troch jamkách viedol.

Slovenský tím mužov získal premiérovo striebro na majstrovstvách sveta vo footgolfe. Skompletizoval tak slovenskú zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku na 1-1-1.

Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred troch rokov medzi ženami, Ján Kozák mladší si vybojoval bronz.

Slovenskí muži, európski šampióni z roku 2024, vo finále prehrali s dvojnásobnými majstrami sveta 2018 a 2023 Francúzmi 2:4.

Slováci v daždivom počasí nezachytili nástup súpera, ktorý po troch jamkách viedol. Slováci sa postupne doťahovali, na poslednej jamke ešte žila šanca na remízu a rozstrel, ale Francúzi si náskok postrážili.

Slovensko má tak už celkovo osem medailí z doterajších majstrovstiev sveta - dve zlaté, tri strieborné a tri bronzové kovy.

Seniorský tím v Mexiku v súboji o 3. miesto podľahol Taliansku len na počet jamiek po remíze 2:2. Ženy obsadili v tímovej súťaži šieste miesto.

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    Slovenskí footgolfisti.
    Z MS si odnesú kompletnú medailovú bilanciu. Slovenskí footgolfisti prehrali až vo finále
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