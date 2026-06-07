Začiatok tenisového challengeru Bratislava Open. Športový program na dnes (8. jún)

Športový program na pondelok, 8. júna
Futbal
- 1:00 Kolumbia - Jordánsko, prípravný zápas
- 20:45 Holandsko - Uzbekistan, prípravný zápas
- 21:10 Francúzsko - Severné Írsko, prípravný zápas
- 16:00 mediálny termín Daugava Stadium v Rige (tréner + 2 hráčky), ženy - mediálny termín pred zápasom kvalifikácie MS 2027 s Lotyšskom
- 16:30 tréning Daugava Stadium v Rige (otvorený 15 minút), ženy - mediálny termín pred zápasom kvalifikácie MS 2027 s Lotyšskom
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 11:00 challenger Bratislava Open 2026
Cestná cyklistika
- 10:15 Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay (234,3 km), 2. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
TV program: pondelok, 8. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.