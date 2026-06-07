Začiatok tenisového challengeru Bratislava Open. Športový program na dnes (8. jún)

Bratislava Open Challenger 2025.
Bratislava Open Challenger 2025. (Autor: Facebook Bratislava Open Challenger )
Sportnet|8. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 8. júna. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 8. júna

Futbal

  • 1:00 Kolumbia - Jordánsko, prípravný zápas 
  • 20:45 Holandsko - Uzbekistan, prípravný zápas 
  • 21:10 Francúzsko - Severné Írsko, prípravný zápas 

  • 16:00 mediálny termín Daugava Stadium v Rige (tréner + 2 hráčky), ženy - mediálny termín pred zápasom kvalifikácie MS 2027 s Lotyšskom 
  • 16:30 tréning Daugava Stadium v Rige (otvorený 15 minút), ženy - mediálny termín pred zápasom kvalifikácie MS 2027 s Lotyšskom 

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 11:00 challenger Bratislava Open 2026

Cestná cyklistika

  • 10:15 Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay (234,3 km), 2. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 
TV program: pondelok, 8. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Bratislava Open Challenger 2025.
    Bratislava Open Challenger 2025.
    Začiatok tenisového challengeru Bratislava Open. Športový program na dnes (8. jún)
    dnes 00:00
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