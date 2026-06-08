Pred rokom ho nepoznal ani tréner. Brankár Plzne bude najvyšší hráč v histórii MS

Už pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta má plzenský brankár Florian Wiegele istý zápis do histórie.
Dvadsaťpäťročný rakúsky reprezentant sa vďaka svojim 205 centimetrom stane najvyšším hráčom, ktorý sa kedy svetového šampionátu zúčastnil. Upozornil na to list Kronen Zeitung.
Wiegele prekoná o dva centimetre doterajšieho rekordéra Holanďana Andriesa Nopperta, ktorý sa zúčastnil na MS 2022 v Katare.
Plzenský gólman má v reprezentácii na konte iba polčas marcového prípravného stretnutia proti v Ghane, na trénera Ralfa Rangnicka však stihol urobiť rýchlo dojem.
"Je úplne iný ako ostatní brankári, svojou výškou a na brankára vynikajúcou technikou s loptou. Chlapci počas prvých tréningov pri bagu nemohli uveriť tomu, že je to brankár," chválil Rangnick Wiegeleho pri oznámení nominácie.
"Neviem, či sa v Rakúsku niekedy objaví ďalší takýto brankár. Pred rokom sme ho poriadne nepoznali. Teraz sme o ňom mali jasno."
Na šampionáte by mal Wiegele plniť úlohu trojky za Alexandrom Schlagerom zo Salzburgu a Patrickom Pentzom z Bröndby Kodaň. Rakúskych futbalistov čaká v skupine Jordánsko, obhajca titulu Argentína a Alžírsko.