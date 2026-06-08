    Pred rokom ho nepoznal ani tréner. Brankár Plzne bude najvyšší hráč v histórii MS

    Florian Wiegele
    Florian Wiegele (Autor: SITA/Keystone via AP)
    ČTK|8. jún 2026 o 19:31
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    Rekord prekoná o dva centimetre.

    Už pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta má plzenský brankár Florian Wiegele istý zápis do histórie.

    Dvadsaťpäťročný rakúsky reprezentant sa vďaka svojim 205 centimetrom stane najvyšším hráčom, ktorý sa kedy svetového šampionátu zúčastnil. Upozornil na to list Kronen Zeitung.

    Wiegele prekoná o dva centimetre doterajšieho rekordéra Holanďana Andriesa Nopperta, ktorý sa zúčastnil na MS 2022 v Katare.

    Plzenský gólman má v reprezentácii na konte iba polčas marcového prípravného stretnutia proti v Ghane, na trénera Ralfa Rangnicka však stihol urobiť rýchlo dojem.

    "Je úplne iný ako ostatní brankári, svojou výškou a na brankára vynikajúcou technikou s loptou. Chlapci počas prvých tréningov pri bagu nemohli uveriť tomu, že je to brankár," chválil Rangnick Wiegeleho pri oznámení nominácie.

    "Neviem, či sa v Rakúsku niekedy objaví ďalší takýto brankár. Pred rokom sme ho poriadne nepoznali. Teraz sme o ňom mali jasno."

    Na šampionáte by mal Wiegele plniť úlohu trojky za Alexandrom Schlagerom zo Salzburgu a Patrickom Pentzom z Bröndby Kodaň. Rakúskych futbalistov čaká v skupine Jordánsko, obhajca titulu Argentína a Alžírsko.

    Program Rakúska na MS vo futbale 2026

    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026: Skupina J

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Florian Wiegele
    Florian Wiegele
    Pred rokom ho nepoznal ani tréner. Brankár Plzne bude najvyšší hráč v histórii MS
    dnes 19:31
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