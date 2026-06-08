Strach vystriedala úľava. Eriksen vysvetlil príčinu kolapsu, z nemocnice ho prepustili

Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen, ktorý v nedeľu pri prípravnom stretnutí s Ukrajinou druhýkrát v kariére skolaboval na ihrisku, bol prepustený z nemocnice.
Tridsaťštyriročný záložník o tom informoval na Instagrame.
Eriksen vo víkendovom zápase skolaboval päť rokov po tom, čo pri stretnutí s Fínskom na majstrovstvách Európy v Kodani prekonal zástavu srdca.
Záložník Wolfsburgu sa v nedeľu v 65. minúte pri akcii bez lopty chytil oboma rukami hrudníka a spadol na zem. Krátko stratil vedomie, po ošetrení potom trávnik opustil sám. Prípravný zápas s Ukrajinou však zostal za stavu 2:1 pre domácich nedohraný.
Eriksen ihneď putoval do nemocnice v Odense, kde podstúpil viacero vyšetrení. Dánsky zväz dnes najprv informoval o tom, že Eriksen je v poriadku. Samotný futbalista neskôr uviedol, že už je doma s rodinou.
"Dostal som šok od implatovaného defibrilátora a mňa aj rodinu to samozrejme vystrašilo. Ale všetkých chcem ubezpečiť, že išlo o úplne inú situáciu ako vtedy v roku 2021. Cítim sa dobre a už sa zotavujem, "napísal záložník.
Eriksen sa po prvom kolapse podrobil operácii srdca, pri ktorej mu bol implantovaný defibrilátor. Dostal od lekárov súhlas, aby pokračoval v kariére a po necelom roku sa na trávniky vrátil.
Znovu to dotiahol aj do reprezentácie a v nedeľu hral rekordné 151. stretnutie za dánske národné mužstvo.
Severania sa nekvalifikovali na majstrovstvá sveta, vo finále marcového play off prehrali po penaltovom rozstrele v Prahe s českým tímom.