VIDEO: Golden Tempo opäť šokoval finišom. Tešil sa aj v treťom dostihu americkej Trojkoruny

Žrebec Golden Tempo vyhral tretí diel americkej Trojkoruny Belmont Stakes. S portorickým džokejom Josém Ortizom udržal vo finiši 158. ročníka vedenie a po piatich týždňoch nadviazal na senzačný triumf z úvodných pretekov Kentucky Derby.
Trénerka Cherie DeVauxová sa tak opäť zapísala do histórie. Potom, čo ako prvá žena pripravila víťaza Kentucky Derby, je teraz aj prvou ženou, ktorej zverenec ovládol viac než jedny preteky Trojkoruny.
V Belmont Stakes nadviazala na trénerku Jenu Antonucciovú, ktorej Arcangelo zvíťazil v roku 2023.
VIDEO: 158. ročník Belmont Stakes
Golden Tempo, ktorý kvôli regenerácii vynechal druhý diel Trojkoruny Preakness Stakes, bežal rovnako ako pri Derby po štarte na chvoste deväťčlenného poľa a v cieľovej rovinke dostihového závodiska v Saratoga Springs predviedol opäť strhujúci finiš.
Za sebou udržal Commandmenta, ktorý spolu s ním útočil rovnako zo zadných pozícií, a zvíťazil s kurzom 6:1. Tretí skončil favorit Renegade.
Dostih Belmont Stakes sa tretí a poslednýkrát uskutočnil v Saratoze. Od budúceho roka sa preteky vrátia do tradičného dejiska v Belmont Parku, ktorý prešiel rozsiahlymi prestavbami.