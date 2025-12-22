VIDEO: Lobotka tlieskal výstavnému kúsku. Neapol si podmanil Taliansky superpohár

Taliansky superpohár
SSC Neapol - FC Bologna 2:0 (1:0)
Góly: 39. a 57. Neres
/S. Lobotka (Neapol) hral celý zápas/
Futbalisti SSC Neapol sa stali víťazmi Talianskeho superpohára. Na štadióne v saudskoarabskom Rijáde zdolali Bolognu 2:0.
V zostave úradujúceho talianskeho šampióna odohral celý zápas slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Triumf Neapola režíroval dvomi gólmi brazílsky útočník David Neres, ktorý ohúril arabské tribúny najmä prvým zásahom.
Víťazný gól prišiel v 39. minúte, keď Brazílčan skóroval spoza šestnástky obaľovačkou k vzdialenejšej žrdi.
VIDEO: Úvodný gól Davida Neresa
Jeho tím získal superpohár tretíkrát v histórii a premiérovo od roku 2014, kedy doviedol Neapolčanov k trofeji v pozícii kapitána Slovák Marek Hamšík.
Bologna hrala o tento primát premiérovo ako úradujúci držiteľ Talianskeho pohára.
Pre Lobotku to bol len druhý zápas s plnou minutážou od začiatku decembra, keďže ho trápilo svalové zranenie.
Vo štvrtok prešiel jeho tím v Saudskej Arábii cez AC Miláno (2:0), Bologna si poradila s Interom Milánom v rozstrele 3:2 po remíze 1:1 v riadnom hracom čase.