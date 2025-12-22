VIDEO: Lobotka tlieskal výstavnému kúsku. Neapol si podmanil Taliansky superpohár

David Neres (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
Fotogaléria (15)
David Neres (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. dec 2025 o 21:52
Mužom zápasu sa stal Brazílčan Neres.

Taliansky superpohár

SSC Neapol - FC Bologna 2:0 (1:0)

Góly: 39. a 57. Neres

/S. Lobotka (Neapol) hral celý zápas/

Futbalisti SSC Neapol sa stali víťazmi Talianskeho superpohára. Na štadióne v saudskoarabskom Rijáde zdolali Bolognu 2:0.

V zostave úradujúceho talianskeho šampióna odohral celý zápas slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Triumf Neapola režíroval dvomi gólmi brazílsky útočník David Neres, ktorý ohúril arabské tribúny najmä prvým zásahom.

Víťazný gól prišiel v 39. minúte, keď Brazílčan skóroval spoza šestnástky obaľovačkou k vzdialenejšej žrdi.

VIDEO: Úvodný gól Davida Neresa

Jeho tím získal superpohár tretíkrát v histórii a premiérovo od roku 2014, kedy doviedol Neapolčanov k trofeji v pozícii kapitána Slovák Marek Hamšík.

Bologna hrala o tento primát premiérovo ako úradujúci držiteľ Talianskeho pohára.

Pre Lobotku to bol len druhý zápas s plnou minutážou od začiatku decembra, keďže ho trápilo svalové zranenie.

Vo štvrtok prešiel jeho tím v Saudskej Arábii cez AC Miláno (2:0), Bologna si poradila s Interom Milánom v rozstrele 3:2 po remíze 1:1 v riadnom hracom čase.

Serie A

